به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه ‌های ماه محرم با تاکید بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه ‌تر آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان(ع)، اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس منطقه‌ای و تحولات اخیر، لازم است برنامه‌های ماه محرم امسال با شور، انسجام و کیفیتی بیش از سال‌های گذشته برگزار شود.

وی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت، عنوان کرد: ملت ایران همواره در پرتو آموزه‌های عاشورایی در برابر ظلم و استکبار ایستاده‌اند و امروز نیز باید با تکیه بر اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی، انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و متحدانش اعلام کنند.

شهردار ارومیه افزود: شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی را برای تقویت وحدت، همبستگی و روحیه مقاومت در جامعه نمایان ساخته است.

رحمانی با اشاره به تهدیدها و تحرکات گروهک‌های معاند و ضدانقلاب در کشورهای همسایه، تصریح کرد: دشمنان همواره درصدد ایجاد ناامنی و تضعیف انسجام ملی هستند، از این رو ضروری است مراسم ماه محرم امسال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نظم بیشتر و محتوایی غنی‌تر برگزار شود تا عظمت فرهنگ اهل‌بیت(ع)، اقتدار مسلمانان و انسجام ملی بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.

وی با تاکید بر مردمی بودن مراسم عزاداری ماه محرم، خاطرنشان کرد: مردم همواره اصلی‌ترین سرمایه این آیین‌های معنوی بوده‌اند و همین مشارکت گسترده مردمی موجب ماندگاری سنت‌های عاشورایی شده است و وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیز تسهیل شرایط حضور مردم و کاهش مخاطرات احتمالی در برگزاری مراسم است.

شهردار ارومیه همچنین بر فضاسازی مناسب شهر در ایام محرم تاکید کرد و افزود: باید سیمای شهر رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد و در کنار نصب بنرهای مناسبتی، استفاده از پارچه ‌نوشته‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که این شیوه فضاسازی یادآور روزهای پرافتخار دوران دفاع مقدس بوده و می‌تواند فضای معنوی ویژه‌ای در سطح شهر ایجاد کند.

رحمانی با اشاره به لزوم وحدت رویه در فضاسازی شهری، افزود: به منظور جلوگیری از پراکندگی و اختلاف سلیقه در اجرای طرح‌های فرهنگی، مسئولیت فضاسازی شهری ماه محرم به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واگذار شده تا طرح‌ها و محتواهای مورد استفاده با شرایط روز و اهداف فرهنگی این ایام همخوانی کامل داشته باشند.

وی از تعیین سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه به عنوان متولی حمایت از هیئت‌های مذهبی و مساجد خبر داد و اظهار کرد: به منظور ساماندهی و نظم‌بخشی بهتر، تمامی کمک‌ها و حمایت‌های شهرداری از طریق این سازمان انجام خواهد شد و میزان اقلام، خدمات و هزینه‌کردها برای هیئت‌های مذهبی به صورت شفاف و مشخص تعیین می‌شود.

وی همچنین از تشکیل کمیته ویژه برنامه‌ریزی ماه محرم خبر داد و گفت: در راستای حمایت هدفمند از هیئت‌های مذهبی، بسته‌های حمایتی مشخصی برای آنان در نظر گرفته شده است.

شهردار ارومیه بر برگزاری تجمعات منظم هیئت‌های مذهبی در هسته مرکزی شهر و در ساعات مشخصی از شبانه‌روز، در کنار برنامه‌های فرهنگی و رزمگاه‌ های شبانه تاکید کرد و افزود: برای ارتقای کیفیت برگزاری مراسم، از تجربیات موفق و الگوهای اجرایی شهرهای بزرگ کشور نیز بهره‌گیری خواهد شد تا برنامه‌های ماه محرم امسال با شکوه، نظم و اثرگذاری بیشتری برگزار شود.