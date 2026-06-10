مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی ۴ سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی پلیس اظهار کرد: در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آن‌ها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند ؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامه‌های منقضی‌شده می‌بایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.

سخنگوی فراجا در ادامه ، از اعمال یک تسهیل مهم برای متقاضیان گواهینامه خبر داد و افزود: بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش می‌یابد.

وی در تشریح دلایل این تصمیم گفت: در سال‌های گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمی‌شدند در بازه دو ساله تعیین‌شده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند. با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.