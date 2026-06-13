مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران اظهار کرد: ۱۰ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از جمله بنده موافق اجرای این طرح هستند، زیرا معتقدیم این اقدام می‌تواند برای شهر تهران آثار مثبت متعددی داشته باشد.

یارانه سنگین حمل‌ونقل عمومی؛ سهم مردم اندک است

وی با بیان اینکه بخش عمده هزینه حمل‌ونقل عمومی توسط مدیریت شهری تأمین می‌شود، گفت: در حوزه اتوبوس بیش از ۹۰ درصد و در حوزه مترو بیش از ۸۵ درصد هزینه بلیت به صورت یارانه پرداخت می‌شود و سهمی که مردم پرداخت می‌کنند رقم بسیار اندکی است.

پیرهادی افزود: اگر رایگان شدن مترو و اتوبوس باعث افزایش استفاده شهروندان از حمل‌ونقل عمومی شود، می‌تواند به کاهش سفر با خودرو شخصی، کاهش ترافیک، افزایش ایمنی سفر، کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و همچنین کاهش زمان سفرهای شهری کمک کند.

رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی؛ نیازمند نگاه فراتر از اختلافات

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای تهران با تأکید بر اینکه این موضوع نباید تحت تأثیر اختلاف‌نظرهای سیاسی یا مدیریتی قرار گیرد، گفت: وقتی بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی نیز بر آثار مثبت این طرح تأکید دارند، باید با نگاه کارشناسی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: امیدواریم این موضوع با هدف خدمت‌رسانی بیشتر به مردم دنبال شود و مخالفت‌ها مانع اجرای طرحی که می‌تواند برای شهر مفید باشد، نشود.

ورود اتوبوس‌های جدید و توسعه ناوگان مترو

پیرهادی درباره برنامه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران نیز گفت: ۵۱ دستگاه اتوبوس جدید در حال ورود به تهران است و تعداد دیگری از اتوبوس‌ها نیز در حال ساخت قرار دارند.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند ورود برخی ناوگان به دلیل شرایط اخیر افزود: ساخت اتوبوس‌ها در چین ادامه دارد و قراردادهای مربوط به واگن‌های مترو نیز منعقد شده که به مرور وارد کشور خواهد شد.