به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر برکناری شهردار مهستان و سپس انتشار تکذیبیه‌ای از سوی کانال خبری منتسب به روابط عمومی شهرداری، از صبح امروز فضای مدیریتی این شهر را با ابهاماتی همراه کرد؛ ابهاماتی که با پیگیری‌های خبرنگار ما و اظهارات منابع مختلف، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.

امروز برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها از برکناری علی گلرخی، شهردار مهستان، خبر دادند. ساعاتی بعد اما کانال تلگرامی منتسب به روابط عمومی شهرداری مهستان در ایتا با انتشار مطلبی، این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد شهردار همچنان در سمت خود مشغول فعالیت است.

انتشار این دو روایت متناقض، موجب شد خبرنگار مهر موضوع را از مراجع مختلف پیگیری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای اسلامی شهر مهستان تصمیم به پایان دادن به مسئولیت شهردار گرفته است، اما اختلاف نظر درباره وضعیت حقوقی و اجرایی این مصوبه همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، بختیاری یکی اعضای شورای اسلامی شهر مهستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید تصمیم شورا برای برکناری شهردار، اعلام کرد که خبر منتشرشده در کانال منتسب به روابط عمومی شهرداری، موضع شورای شهر نبوده و از سوی مجموعه شهرداری منتشر شده است.

همزمان شورای اسلامی شهر مهستان نیز در اطلاعیه‌ای از پایان مسئولیت علی گلرخی و واگذاری موقت امور شهرداری به حسین مرادی، معاون اداری و مالی شهرداری، خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، تصمیم مذکور پس از طی مراحل قانونی در شورای اسلامی شهر اتخاذ شده و تا زمان انتخاب و معرفی شهردار جدید، مدیریت امور جاری شهرداری به صورت موقت بر عهده معاون اداری و مالی خواهد بود.

شورای شهر همچنین تأکید کرده است که تمامی فعالیت‌های اجرایی، عمرانی، خدماتی و اداری شهرداری بدون وقفه ادامه خواهد یافت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خدمت‌رسانی به شهروندان اندیشیده شده است.

اعضای شورا از آغاز فرآیند بررسی گزینه‌های مختلف برای تصدی مدیریت شهری مهستان نیز خبر داده و اعلام کرده‌اند انتخاب شهردار جدید با رعایت ضوابط قانونی و با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری انجام خواهد شد.

مصوبه شورا هنوز به مرحله اجرا نرسیده است

در حالی که شورای شهر مهستان از پایان مسئولیت شهردار سخن می‌گوید، یک منبع آگاه در فرمانداری ساوجبلاغ که نخواست نامش فاش شود، روایت متفاوتی از وضعیت موجود ارائه داد.

این منبع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای شهر مصوبه برکناری شهردار را تصویب کرده اما این مصوبه هنوز باید در هیأت تطبیق مصوبات بررسی شود و تا پیش از تأیید نهایی، جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند.

وی افزود: همان‌گونه که سایر مصوبات شوراها برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند بررسی و تأیید هیأت تطبیق هستند، مصوبه مربوط به شهردار نیز باید این مسیر قانونی را طی کند. از این منظر، شورا تصمیم خود را گرفته اما فرآیند قانونی هنوز به پایان نرسیده است.

این منبع تأکید کرد که اختلاف موجود بیشتر ناشی از برداشت‌های متفاوت از وضعیت حقوقی مصوبه است و اصل تصمیم شورا درباره برکناری شهردار به قوت خود باقی است.

رأی چهار عضو به برکناری شهردار

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد تصمیم برکناری علی گلرخی با رأی موافق چهار عضو از پنج عضو شورای اسلامی شهر مهستان به تصویب رسیده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، تنها عضو مخالف این تصمیم، رئیس شورای اسلامی شهر مهستان بوده که به برکناری شهردار رأی منفی داده است.

خبرنگار مهر از ساعات ابتدایی انتشار اخبار مربوط به این موضوع تلاش کرد نظر رئیس شورای اسلامی شهر مهستان را درباره جزئیات مصوبه، علت برکناری شهردار و وضعیت فعلی مدیریت شهری جویا شود، اما تماس‌های مکرر با وی بی‌پاسخ ماند.

با وجود انتشار اطلاعیه شورای شهر و تأیید تصمیم برکناری از سوی برخی اعضای شورا، اکنون مهم‌ترین پرسش مطرح‌شده در افکار عمومی مهستان، زمان و نتیجه بررسی این مصوبه در هیأت تطبیق و تعیین تکلیف نهایی مدیریت شهری است؛ موضوعی که می‌تواند به ابهامات موجود درباره ادامه فعالیت یا پایان رسمی مسئولیت شهردار کنونی پاسخ دهد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی این تصمیم پس از اعلام نظر مراجع قانونی و طی شدن کامل فرآیندهای اداری مشخص خواهد شد.