به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی در مصاحبه با نشریه «اکونومیست» که امروز چهارشنبه منتشر شد، گفت که جنگ آمریکا علیه ایران، احتمال کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را حتی کمتر کرده است.

رئیس جمهور کره جنوبی این اظهارات را در مصاحبه اخیر خود با اکونومیست به مناسبت اولین سالگرد مراسم تحلیف خود بیان کرد و ادعا کرد: رئیس جمهور آمریکا می‌تواند در بازگرداندن کره شمالی به گفتگو بسیار مفید باشد.

«لی جائه میونگ» همچنین بر تعهد کره جنوبی به عدم اشاعه اشاره کرد.

این در حالیست که پیونگ یانگ تا کنون بارها اعلام کرده است که برنامه هسته ای این کشور غیرقابل مذاکره است.