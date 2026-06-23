تعهد کره شمالی به تقویت توانمندی های هسته ای و نظامی خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان نشست حزب کارگران حاکم متعهد شد که تقویت توانمندی های هسته ای و نظامی کشورش را تسریع کند. وی تأکید کرد که موضع پیونگ‌ یانگ در گسترش توانایی بازدارندگی دفاعی خودکفا، قوی و کاملاً قابل اعتماد، در سایه تلاش‌های فزاینده کره جنوبی و آمریکا برای مدرن‌سازی توانایی‌های نظامی در منطقه، ثابت است.

رهبر کره شمالی تأکید کرد که موضع پیونگ‌یانگ «ثابت و تزلزل‌ناپذیر» است و شامل تسریع تلاش‌ها برای گسترش و تقویت یک نیروی بازدارنده دفاعی خودکفا، قوی و کاملاً قابل اعتماد می‌شود.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی با اشاره به زرادخانه هسته‌ای این کشور نوشت که حزب حاکم به اتفاق آرا توافق کرد که نیروهای هسته‌ای کشور و اعمال وضعیت کامل آن به عنوان یک کشور هسته‌ای، بهترین و تنها راه برای مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیکی است.

پیونگ‌یانگ از زمان فروپاشی اجلاس هانوی در سال ۲۰۱۹ بین کیم و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل اختلاف بر سر دامنه خلع سلاح هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها، تأکید کرد که یک کشور هسته‌ای غیرقابل بازگشت است و از زرادخانه خود دست نخواهد کشید.

در جلسه عمومی حزب حاکم کره شمالی به اتفاق آرا تصویب شد که اجرای کامل وضعیت یک کشور دارای سلاح هسته‌ای، دقیق‌ترین و متمایزترین راه برای مقابله مؤثر و مطمئن با وضعیت نظامی-سیاسی بین‌المللی غیرقابل پیش‌بینی و از جهات مختلف پیچیده‌تر است.

این گزارش تصریح کرد که بر اساس فناوری هسته‌ای، برنامه‌های جامع‌تر، نوآورانه‌تر و تشویق‌کننده‌تر با سرعت فزاینده‌ای اجرا خواهند شد. کیم وظایفی را برای اجرای پویای این کار تعیین کرده است تا توانمندی‌های دفاعی قدرتمند را بدون توقف به روش داخلی کره شمالی و با هدف پیشی گرفتن از جهان افزایش دهد.

این جلسه همچنین متعهد شد که ساخت یک رزم ناو دارای موشک هدایت‌ شونده استراتژیک ۱۰ تنی را که حزب در آوریل تصمیم گرفته بود، تسریع بخشد.