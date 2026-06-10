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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

رئیس صمت ورامین: ۳۲۴ قالیباف تحت پوشش بیمه هستند

رئیس صمت ورامین: ۳۲۴ قالیباف تحت پوشش بیمه هستند

ورامین- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفت: ۳۲۴ قالیباف فعال تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و مهمترین مشکل این حوزه، کمبود نقدینگی و تأمین تسهیلات است.

وحید تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت ۲۰ خرداد، روز ملی فرش، با اشاره به قدمت تاریخی ورامین در زمینه قالیبافی اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد فعالیت قالیبافان ورامینی در این عرصه هستیم. این حضور حتی در سطح روستاهای شهرستان نیز پررنگ و چشمگیر است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۲۴ قالیباف فعال تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. کارشناسان ما به صورت مستمر در طول سال عملکرد این عزیزان را پایش می‌کنند و آنها را برای تمدید خدمات بیمه به تأمین اجتماعی معرفی می‌نمایند.

رئیس اداره صمت ورامین با اشاره به نوع محصولات تولیدی در این شهرستان تصریح کرد: بیشترین تولیدات ما فرش‌های «زر و نیمی» در طرح‌های «گلدونی»، «میناخانی» و «پاشاتوری» است. طرح میناخانی همان طور که مستحضرید به ثبت جهانی نیز رسیده است.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه تسهیلات به قالیبافان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، بر اساس برش و سهمیه شهرستانی و با هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳۰ نفر به بانک‌های عامل معرفی شدند و جمعاً مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.

وی تأکید کرد: بیشترین مشکلی که قالیبافان شهرستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود نقدینگی و تأمین تسهیلات است. هر ساله بر اساس سهمیه و برش شهرستانی، عملکرد این عزیزان پایش و به مبادی ذیربط معرفی می‌شوند.

رئیس صمت ورامین در پایان از تجلیل نمادین از چهار تن از فعالان برتر این عرصه با حضور مسئولین صنعت و تجارت و اتحادیه صنف فرش دستباف شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی در کارگروه اشتغال شهرستان، بتوانیم مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی را حل کنیم تا قالیبافان ورامینی نه تنها در سطح استان، بلکه در بازارهای خارجی نیز بدرخشند.

کد مطلب 6856532

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