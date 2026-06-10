رئیس صمت ورامین: ۳۲۴ قالیباف تحت پوشش بیمه هستند

وحید تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت ۲۰ خرداد، روز ملی فرش، با اشاره به قدمت تاریخی ورامین در زمینه قالیبافی اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد فعالیت قالیبافان ورامینی در این عرصه هستیم. این حضور حتی در سطح روستاهای شهرستان نیز پررنگ و چشمگیر است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۲۴ قالیباف فعال تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. کارشناسان ما به صورت مستمر در طول سال عملکرد این عزیزان را پایش می‌کنند و آنها را برای تمدید خدمات بیمه به تأمین اجتماعی معرفی می‌نمایند.

رئیس اداره صمت ورامین با اشاره به نوع محصولات تولیدی در این شهرستان تصریح کرد: بیشترین تولیدات ما فرش‌های «زر و نیمی» در طرح‌های «گلدونی»، «میناخانی» و «پاشاتوری» است. طرح میناخانی همان طور که مستحضرید به ثبت جهانی نیز رسیده است.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه تسهیلات به قالیبافان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، بر اساس برش و سهمیه شهرستانی و با هماهنگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳۰ نفر به بانک‌های عامل معرفی شدند و جمعاً مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.

وی تأکید کرد: بیشترین مشکلی که قالیبافان شهرستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود نقدینگی و تأمین تسهیلات است. هر ساله بر اساس سهمیه و برش شهرستانی، عملکرد این عزیزان پایش و به مبادی ذیربط معرفی می‌شوند.

رئیس صمت ورامین در پایان از تجلیل نمادین از چهار تن از فعالان برتر این عرصه با حضور مسئولین صنعت و تجارت و اتحادیه صنف فرش دستباف شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی در کارگروه اشتغال شهرستان، بتوانیم مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی را حل کنیم تا قالیبافان ورامینی نه تنها در سطح استان، بلکه در بازارهای خارجی نیز بدرخشند.