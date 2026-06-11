به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان عصر پنجشنبه در بازدید از یکی از کارگاههای فرش دستباف یزد با اشاره به هفته صنایع دستی و روز ملی فرش آن را فرصتی مغتنم برای توجه ویژه به این بخش دانست و اظهار کرد: فرش دستباف علاوه بر کارکرد میراثداری فرهنگی، سهم بسیار مهمی در توسعه اشتغالزایی، بهویژه در مناطق روستایی و مشاغل خانگی دارد.
وی افزود: ادارهکل صمت استان با هدف حفظ و ارتقای جایگاه این هنر، برنامههای حمایتی خود را بر محورهای کلیدی از جمله تأمین مواد اولیه مرغوب، رفع موانع تولید و صادرات و تسهیل فرآیندهای بیمه قالیبافان متمرکز کرده است.
صادقیان با اشاره به لزوم تطبیق محصولات با نیازهای بازار امروز، تصریح کرد: ضرورت بهرهگیری از طرحهای نوین و بازار پسند در کنار حفظ اصالت و هویت فرش یزد از دیگر اولویتهای ما برای تقویت این هنرـصنعت است.
مدیرکل صمت استان یزد در پایان با تأکید بر رویکرد عملیاتی این ادارهکل، خاطرنشان کرد: چالشهای احصاشده از سوی تولیدکنندگان و هنرمندان این عرصه، در کارگروههای تخصصی فرش استان به صورت مستمر پیگیری میشود تا راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود و رونق بازارهای صادراتی اتخاذ شود.
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