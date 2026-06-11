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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

فرش دستباف یزد؛ شناسنامه فرهنگی و اولویت اصلی اشتغال‌زایی استان است

فرش دستباف یزد؛ شناسنامه فرهنگی و اولویت اصلی اشتغال‌زایی استان است

یزد – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد فرش دستباف یزد را شناسنامه فرهنگی و هنری یزد نامید و حمایت از آن را یکی از اولویت‌های راهبردی این اداره‌کل برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان عصر پنجشنبه در بازدید از یکی از کارگاه‌های فرش دستباف یزد با اشاره به هفته صنایع دستی و روز ملی فرش آن را فرصتی مغتنم برای توجه ویژه به این بخش دانست و اظهار کرد: فرش دستباف علاوه بر کارکرد میراث‌داری فرهنگی، سهم بسیار مهمی در توسعه اشتغال‌زایی، به‌ویژه در مناطق روستایی و مشاغل خانگی دارد.

وی افزود: اداره‌کل صمت استان با هدف حفظ و ارتقای جایگاه این هنر، برنامه‌های حمایتی خود را بر محورهای کلیدی از جمله تأمین مواد اولیه مرغوب، رفع موانع تولید و صادرات و تسهیل فرآیندهای بیمه قالی‌بافان متمرکز کرده است.

صادقیان با اشاره به لزوم تطبیق محصولات با نیازهای بازار امروز، تصریح کرد: ضرورت بهره‌گیری از طرح‌های نوین و بازار پسند در کنار حفظ اصالت و هویت فرش یزد از دیگر اولویت‌های ما برای تقویت این هنرـ‌صنعت است.

مدیرکل صمت استان یزد در پایان با تأکید بر رویکرد عملیاتی این اداره‌کل، خاطرنشان کرد: چالش‌های احصاشده از سوی تولیدکنندگان و هنرمندان این عرصه، در کارگروه‌های تخصصی فرش استان به صورت مستمر پیگیری می‌شود تا راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود و رونق بازارهای صادراتی اتخاذ شود.

کد مطلب 6857365

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