به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رجایی عصر چهارشنبه در همایش دهیاران بخش چمستان، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، دهیاران و شوراهای اسلامی را نماد مشارکت مردمی در اداره امور دانست و گفت: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه مدیریت محلی است و صیانت از این سرمایه ارزشمند، مهمترین مسئولیت شماست.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صرفاً در پروژههای عمرانی خلاصه نمیشود، تصریح کرد: رسالت اصلی مدیریت روستایی، ساختن امید در دل مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد بستر پیشرفت پایدار است. مردم بیش از سخن، عمل میخواهند و شفافیت، پاسخگویی و خدمت صادقانه رمز موفقیت شماست.
رجایی یکی از چالشهای مهم مناطق روستایی را مهاجرت و کاهش جمعیت مولد برشمرد و افزود: جوانان زمانی در روستا ماندگار میشوند که چشمانداز روشنی از اشتغال، درآمد و رفاه ببینند؛ از اینرو دهیاران باید به سمت تقویت اقتصاد محلی، توسعه گردشگری و حمایت از کسبوکارهای روستایی حرکت کنند.
سرپرست فرمانداری نور با تأکید بر لزوم بهرهگیری از دانش روز در مدیریت روستایی خاطرنشان کرد: مدیران محلی باید به برنامهریزی علمی، دادهمحوری و آیندهپژوهی مجهز باشند و شفافیت، قانونمداری و عدالتمحوری در کانون عملکرد آنان قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنایتهای علیه ملت ایران و شهادت جمعی از فرماندهان و مردم، گفت: ما وارثان این درد بزرگ هستیم و وظیفه داریم پیام مظلومیت شهدا را نسل به نسل منتقل کنیم. غفلت از این وظیفه، بیتوجهی به آرمانها و خون پاک شهیدان خواهد بود.
رجایی در پایان تأکید کرد: آینده روشن نور در گرو وحدت، همدلی، همافزایی و بهرهگیری صحیح از همه ظرفیتهای موجود در شهرستان است.
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