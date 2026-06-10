به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان ضمن تحلیل تحولات جاری کشور، اظهار کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و نظامی قرار داریم و آمریکا همزمان با محاصره اقتصادی، راهبردهای نظامی و مذاکره را پیش می‌برد و در مقابل، تمامی ارکان کشور اعم از دولت، مجلس و نیروهای مسلح اراده کرده‌اند که محاصره اقتصادی دشمن را بشکنند.

وی با اشاره به تحولات نظامی اخیر افزود: جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ ساعت گذشته اقتدار خود را به نمایش گذاشت و آمریکا در برابر اقدامات ایران ناتوان بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنگ نامتقارن به نفع جمهوری اسلامی است، تأکید کرد: تنها زبانی که آمریکا می‌فهمد، زبان قدرت و موشک است و باید با وحدت کلمه و عمل، اراده خود را بر آمریکا دیکته کنیم تا طرف مقابل ضمن پذیرش خواسته‌های ملت، غرامت خسارت‌ها را نیز بپردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی پرداخت و گفت: بخشی از فشارهای اقتصادی کنونی ناشی از جنگ، بخشی حاصل سوءمدیریت و بخشی دیگر نتیجه سودجویی و شیطنت‌هایی است که با هدف تحت فشار قرار دادن مردم و حاکمیت صورت می‌گیرد.

حاجی بابایی تصریح کرد: برنامه‌های تبلیغاتی آمریکا برای عادی‌سازی شکست‌هایشان برای افکار عمومی خودشان در نظر گرفته شده، اما حقیقت میدان، شکست قطعی آمریکا است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی، خطاب به اصحاب رسانه اظهار داشت: کار خبرنگاران در دوران جنگ تمام‌عیار، یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌ها است چراکه رسانه‌ها باید با دقت در رفتار و گفتار خود، فضای جامعه را به سمت وحدت هدایت کنند و شعار اصلی را «نبرد با استکبار» قرار دهند.

حاجی‌بابایی در پایان با تأکید بر لزوم گرامیداشت جایگاه شهید شادمانی در همدان خاطرنشان کرد: این شهید والامقام، فرمانده اتاق جنگ جمهوری اسلامی و تنها سپهبد استان همدان است که مراسم سالگرد وی نیز روز شنبه برگزار می‌شود، انتظار می‌رود اصحاب رسانه در تبیین جایگاه و نقش‌آفرینی‌های این شهید بزرگوار توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین به مناسبت‌های ملی و استانی اشاره کرد و با یادآوری ایام مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، از پنج شهیدِ مورد اشاره امام خمینی (ره) شامل شهیدان باقری، رشید، سلامی، شادمانی و حاجی‌زاده یاد کرد.