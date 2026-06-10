ادعای ترامپ: نفت زیادی در حال خروج از تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که هماکنون «نفت زیادی (از تنگه هرمز) در حال خروج است.»
ترامپ بار دیگر با اغراقگویی و توصیفات خاص خود مدعی شد که «محاصره دریایی» آمریکا علیه ایران اثربخش بوده و دراینباره نوشت: اخبار جعلی از گزارش میزان اثربخشی محاصره دریایی ایالات متحده که موفقترین محاصره در تاریخ جنگ دریایی است، خودداری میکنند. هیچ چیزی عبور نمیکند مگر اینکه ما بخواهیم. این یک دیوار پولادین است!
وی در ادامه مدعی شد: ایران هیچ تجارتی ندارد، نه به ارتشش پول میدهد، نه هیچکدام از بدهیهایش را و به سرعت به یک کشور شکستخورده تبدیل میشود! نفت زیادی در حال خروج است.!
رئیسجمهور آمریکا در حالی مدعی «خروج نفت زیاد» از تنگه هرمز است و از آن ابراز رضایت میکند که «کنترل هوشمند» تنگه هرمز توسط ایران فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی بر رئیسجمهور آمریکا وارد کرده و تمام تلاشهای او برای برگشت وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ رمضان ناکام مانده است.
در حالی که توانایی و قدرت نیروهای مسلح و مقاومت مردمی ایران، تجاوز نظامی تمام عیار آمریکا و رژیم صهیونیستی را با شکست کامل روبرو کرده، رئیسجمهور آمریکا در پیامی دیگر مدعی شد که «ارتش ایران کاملاً آشفته و از هم پاشیده است. بخش زیادی از آن، از جمله نیروی دریایی و نیروی هوایی آن، دیگر حتی وجود ندارد. آنها بهطور کامل شکست خوردهاند. ایران فقط حرف میزند و هیچ اقدامی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است!»
رئیسجمهور آمریکا که گویا از طولانیشدن روند مذاکرات و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادخواهیهای آمریکا خسته شده مدعی شد که «آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان میتوانست عالی باشد، خیلی وقت تلف کردند» و در ادامه با ادبیات همیشگی خود تهدید کرد که «حالا باید هزینه آن را بپردازند.»
دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه فاکسنیوز بار دیگر ایران را به زدن زیرساختها تهدید کرد. او دیروز مدعی شد که «توافق با ایران نزدیک است.» اما امروز در گفتگو با فاکسنیوز ایران را به «حملات جدید علیه پلها و نیروگاهها» تهدید کرد. وی بار دیگر بدون اشاره به زیادهخواهیهای آمریکا و جدینبودن در مذاکرات مدعی شد که «تهران مذاکرات صلح را به تعویق انداخت که در نهایت منجر به پیشرفت بسیار محدودی شد. ایران فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشت.»
رئیسجمهور آمریکا پیش از این نیز در چند نوبت با ادبیات تند ایران را به زدن زیرساختها تهدید کرد، اما خیلی زود از این تهدیدها عقبنشینی کرد؛ مقامات نظامی و سیاسی ایران همچنان که در عمل نیز نشان دادهاند بارها تأکید کردهاند، هیچ گونه تجاوز دشمن را بیپاسخ نخواهد گذاشت و قاطعانه و پشیمانکننده پاسخ خواهند داد.
علیرغم این تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا همزمان شبکه فاکسنیوز به نقل از «مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد: مذاکرات با ایران علیرغم تهدید ترامپ به تشدید حملات علیه تهران به صورت غیررسمی ادامه دارد.
این تهدیدهای جدید ترامپ در شرایطی بیان میشد که همزمان خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه مدعی شد که هیئت مذاکرهکننده قطری صبح امروز پساز رایزنی با آمریکا، راهی تهران شده تا در زمینهٔ نهاییسازی یک توافق گفتگو کنند.
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