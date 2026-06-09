حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ و مانور رسانههای آمریکایی درباره احتمال حمله نظامی به ایران، اظهار کرد: ترامپ گفته است به زودی دستور حمله میدهد و رسانههای آمریکایی روی این مسئله مانور میدهند که ایران مورد حمله قرار میگیرد.
وی افزود: از نگاه من با مطالبات مردم و با پافشاری بر خواستههای رهبری، آمریکا در طول آتشبس از اکثر خطوط قرمز عبور کرده، ما باید به سمتی حرکت کنیم که محاصره اقتصادی را بشکنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما از شروع جنگ توسط آمریکا استقبال میکنیم، زیرا وضعیت «نه جنگ، نه صلح» با فشارهای اقتصادی همراه است و به نفع ما نیست.
وی تاکید کرد: خواسته ما یا پایان جنگ با تمام شروط رهبری است و در صورتی که ترامپ دستور حمله و از سرگیری جنگ را بدهد مردم و نیروهای مسلح تکلیف خود را با آمریکا مشخص میکنند.
حاجی بابایی ادامه داد: دوران شعارهایی که آمریکا برای بر ایجاد رعب و وحشت مطرح میکند تمام شده است، همه میدانیم وضعیت آمریکا، قدرت نظامیاش، وضعیت داخلی و جایگاهش در دنیا چگونه است. آمریکا به دنبال در رفتن از جنگ است، اما اسرائیل این اجازه را نمیدهد.
وی تأکید کرد:اگر آمریکا کوچکترین حمله نظامی به ایران بکند، تمام انرژی منطقه زیر رگبار موشکهای ایران قرار خواهد گرفت و آمریکا تا سالها نفت، گاز و منافع خود در منطقه را از دست خواهد داد، آمریکا به خوبی میداند که در این موقعیت، جنگ با ایران خسارات جبرانناپذیری برایش خواهد داشت.
نائبرئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر آمریکا میخواست وارد جنگ شود، همان دو روز پیش که موشکهای ما به سمت حیفا رفت و یمن هم بابالمندب و دریای سرخ را به روی اسرائیل بست، میتوانست این کار را بکند، اما نتوانست و نمیتواند وارد جنگ شود.
وی در پایان گفت: این نوع ادعاها هیچ اثری بر روی ملت ایران ندارد و اگر کوچکترین حرکت خصمانه از سوی هر هلیکوپتر، هواپیما یا کشتی در منطقه انجام شود، آن وسیله مورد حمله شدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش و سپاه قرار خواهد گرفت.
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