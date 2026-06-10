کوتاهی در زمینه تامین سوخت در رزن پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان عصر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان رزن با بیان اینکه یکی از نقاط قوت مدیریتی در شهرستان رزن برگزاری منظم جلسات در شرایط عادی است، اظهار کرد: مدیریت بحران نباید تنها محدود به زمان وقوع حادثه باشد، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، پیشگیری و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های خدماتی و امدادی، باید آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی حفظ شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه شناسایی و ثبت خسارات وارده به برخی بناهای شهرستان، بر لزوم آغاز هرچه سریع‌تر فرآیند بازسازی و جبران خسارات تأکید کرد و ادامه داد: برگزاری مستمر و هدفمند مانورهای تخصصی برای شناسایی نقاط ضعف و افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادی در شرایط اضطراری، ضروری است.

فرماندار رزن با اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های ایمنی، خواستار تسریع در راه‌اندازی و تجهیز خانه‌های اطفاء حریق در سطح شهرستان رزن شد و در خصوص حوزه سوخت نیز هشدار داد و تصریح کرد: تأمین و توزیع سوخت باید با نظارت دقیق انجام شود و هرگونه کوتاهی در این بخش پذیرفتنی نیست.

جهانیان با اشاره به نزدیک شدن به فصل گرما و احتمال افزایش مصرف، به موضوع مدیریت منابع آبی اشاره کرد و گفت: اداره آب و فاضلاب مکلف است با شناسایی نقاط مستعد تنش آبی، اقدامات پیشگیرانه را از هم‌اکنون آغاز کند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی رزن موظف هستند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، از بروز هرگونه قطعی آب یا اختلال در خدمات اساسی مردم جلوگیری کنند و سطح خدمت‌رسانی مطلوب را حفظ نمایند.

فرماندار رزن در بخش پایانی سخنان خود، از تعامل سازنده و روحیه جهادی دهیاران قدردانی کرد و افزود: ظرفیت دهیاران در اطلاع‌رسانی به موقع و مدیریت شرایط خاص در مناطق روستایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای دستیابی به توسعه متوازن و ایمن در سطح شهرستان است.