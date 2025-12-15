  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

فرماندار بشاگرد: همه دستگاه‌ها برای بارندگی‌های پیش رو آماده باشند

فرماندار بشاگرد: همه دستگاه‌ها برای بارندگی‌های پیش رو آماده باشند

بشاگرد - فرماندار بشاگرد بر لزوم آمادگی صد در صدی همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای بارندگی‌های پیش رو طبق هشدارهای صادره تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید خرمی عصر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان بشاگرد که با هدف بررسی آخرین وضعیت هشدارهای هواشناسی برگزار شد، با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی فعال همه اعضا اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و اخطاریه‌های صادر شده، شهرستان بشاگرد در روزهای آتی تحت تأثیر سامانه بارشی قدرتمندی قرار خواهد گرفت که احتمال بروز سیلاب و خسارات ناشی از آن جدی است.

وی افزود: تمام مدیران و رؤسای ادارات عضو ستاد مدیریت بحران موظف هستند تا زمان عبور کامل سامانه بارشی، در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و مرخصی‌های خود را لغو کنند تا در اسرع وقت به امور محوله رسیدگی نمایند.

غفلت در مواجهه با سیلاب پذیرفته نیست

فرماندار بشاگرد با تأکید بر اینکه هرگونه غفلت و سهل‌انگاری در مواجهه با بحران احتمالی پذیرفته نیست، بیان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسانی از جمله آب و فاضلاب، برق و گاز باید آمادگی فنی لازم را داشته باشند و تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی خود را جهت جلوگیری از قطع خدمات ضروری یا رفع سریع قطعی‌ها در صورت وقوع، فعال سازند.

خرمی همچنین بر لزوم نظارت جدی بر زیرساخت‌های حیاتی شهرستان تأکید کرد و گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید نسبت به شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای روستایی، اقدام کند و ماشین‌آلات سنگین را در نقاط پرخطر و حادثه‌خیز مستقر نماید.

آمادگی هلال احمر و اطلاع‌رسانی به مردم

فرماندار بشاگرد از جمعیت هلال احمر و اورژانس خواست تا ضمن آماده‌سازی تجهیزات امدادی و انبارها، تیم‌های واکنش سریع خود را فعال کرده و مکان‌های امن برای اسکان اضطراری در صورت لزوم را پیش‌بینی کنند.

جمشید خرمی در پایان، ضمن درخواست از بخشداران و دهیاران برای اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق به مردم، عشایر و کشاورزان، از عموم اهالی منطقه خواست که در ایام بارندگی از توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و تردد در مناطق کوهستانی و سیلابی جداً خودداری کرده و به هشدارهای ایمنی توجه کامل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی و مشارکت مردم در کنار آمادگی دستگاه‌ها، نقش کلیدی در کاهش تلفات و خسارات احتمالی خواهد داشت.

کد خبر 6690358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها