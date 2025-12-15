به گزارش خبرنگار مهر، جمشید خرمی عصر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان بشاگرد که با هدف بررسی آخرین وضعیت هشدارهای هواشناسی برگزار شد، با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی فعال همه اعضا اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و اخطاریه‌های صادر شده، شهرستان بشاگرد در روزهای آتی تحت تأثیر سامانه بارشی قدرتمندی قرار خواهد گرفت که احتمال بروز سیلاب و خسارات ناشی از آن جدی است.

وی افزود: تمام مدیران و رؤسای ادارات عضو ستاد مدیریت بحران موظف هستند تا زمان عبور کامل سامانه بارشی، در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و مرخصی‌های خود را لغو کنند تا در اسرع وقت به امور محوله رسیدگی نمایند.

غفلت در مواجهه با سیلاب پذیرفته نیست

فرماندار بشاگرد با تأکید بر اینکه هرگونه غفلت و سهل‌انگاری در مواجهه با بحران احتمالی پذیرفته نیست، بیان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسانی از جمله آب و فاضلاب، برق و گاز باید آمادگی فنی لازم را داشته باشند و تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی خود را جهت جلوگیری از قطع خدمات ضروری یا رفع سریع قطعی‌ها در صورت وقوع، فعال سازند.

خرمی همچنین بر لزوم نظارت جدی بر زیرساخت‌های حیاتی شهرستان تأکید کرد و گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید نسبت به شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای روستایی، اقدام کند و ماشین‌آلات سنگین را در نقاط پرخطر و حادثه‌خیز مستقر نماید.

آمادگی هلال احمر و اطلاع‌رسانی به مردم

فرماندار بشاگرد از جمعیت هلال احمر و اورژانس خواست تا ضمن آماده‌سازی تجهیزات امدادی و انبارها، تیم‌های واکنش سریع خود را فعال کرده و مکان‌های امن برای اسکان اضطراری در صورت لزوم را پیش‌بینی کنند.

جمشید خرمی در پایان، ضمن درخواست از بخشداران و دهیاران برای اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق به مردم، عشایر و کشاورزان، از عموم اهالی منطقه خواست که در ایام بارندگی از توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و تردد در مناطق کوهستانی و سیلابی جداً خودداری کرده و به هشدارهای ایمنی توجه کامل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی و مشارکت مردم در کنار آمادگی دستگاه‌ها، نقش کلیدی در کاهش تلفات و خسارات احتمالی خواهد داشت.