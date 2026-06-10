به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، مأموران انتظامی شهرستان دورود در راستای مبارزه قاطع با مخلان اقتصادی، حین گشتزنی به یک دستگاه خودروی سمند حامل بار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
کشف ۲ هزار و ۶۵۲ قلم لوازمالتحریر خارجی فاقد مجوز
در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار و ۶۵۲ قلم انواع لوازمالتحریر خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.
برابر نظر کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
دستگیری یک نفر و معرفی به مراجع قضائی
در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق کالا، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.
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