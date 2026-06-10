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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

سرپرست آموزش و پرورش الیگودرز منصوب شد

سرپرست آموزش و پرورش الیگودرز منصوب شد

الیگودرز- طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان سرپرست آموزش و پرورش الیگودرز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان و با حضور فرزاد محمدی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان، رو چهارشنبه محمدرضا گلپایگانی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز منصوب شد.

در این مراسم، از زحمات روح‌الله قاسمی، مدیر پیشین آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

مسئولان حاضر در این مراسم برای محمدرضا گلپایگانی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی و بر تداوم خدمات مطلوب به جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی شهرستان الیگودرز تأکید کردند.

کد مطلب 6856586

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