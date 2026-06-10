ملت شریف ایران بیش از ۱۰۰ روز پرچم ایستادگی را برافراشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در پیامی به مناسبت صدمین روز حماسه حضور خیابانی ملت ایران ضمن تقدیر از این حضور حماسی ، در شبکه اجتماعی خود نوشت: ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز، عصر نبرد اراده‌هاست؛ فاتح این میدان، ملتی است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خودباوری و استقامت نشان داد که در قاموسِ او، واژه‌ «عقب‌نشینی» معنا ندارد.

درود بر سلحشوران جان‌ بر کف نیروهای مسلح که با اقتداری ستودنی، پاسخی کوبنده و دندان‌شکن به متجاوزان زورگو و استکبار جهانی روا داشتند.

سلام بر ملت شریف و بصیر ایران؛ آنان که بیش از صد روز با عزمی راسخ، پرچم ایستادگی را در آوردگاه حق‌طلبی برافراشته نگاه داشتند.

ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز، عصر نبرد اراده‌هاست؛ فاتح این میدان، ملتی است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خودباوری و استقامت نشان داد که در قاموسِ او، واژه‌ «عقب‌نشینی» معنا ندارد.

ایران عزیز، از کرانه‌های نیلگون خلیج فارس تا دریای خزر، یک‌صدا و هم‌نوا ایستاده است؛ نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می شمارد. چرا که شالوده‌ قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.