امام جمعه گناوه: روز مباهله نماد پیروزی جبهه حق بر باطل است

حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن روز مباهله این واقعه تاریخی را یکی از برجستهترین فضائل اهلبیت (ع) و نشانهای روشن از حقانیت پیامبر اکرم (ص) و خاندان مطهر ایشان دانست.
وی با بیان اینکه ماه ذیالحجه، ماه ولایت و امامت و ماه منسوب به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است، اظهار کرد: روز بیستوچهارم ذیالحجه یادآور واقعه عظیم مباهله میان پیامبر اکرم (ص) و مسیحیان نجران است؛ واقعهای که جایگاه رفیع اهلبیت (ع) را برای همیشه در تاریخ اسلام تثبیت کرد.
مباهله؛ داوری الهی برای آشکار شدن حقیقت
امام جمعه گناوه با تشریح مفهوم مباهله افزود: مباهله در اصطلاح به معنای واگذار کردن داوری به خداوند متعال و درخواست نزول عذاب الهی بر دروغگویان است؛ هنگامی که طرفین یک مناظره پس از استدلال و برهان به نتیجه نرسند، حقانیت خود را به داوری پروردگار واگذار میکنند.
عقبنشینی مسیحیان نجران در برابر حقیقت
وی با اشاره به آیه شریفه مباهله در سوره آل عمران خاطرنشان کرد: هنگامی که پیامبر اکرم (ص) مأمور به مباهله با مسیحیان نجران شد، تنها نزدیکترین و پاکترین افراد خاندان خود یعنی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) را همراه آورد و این انتخاب الهی، گواهی روشن بر عظمت و جایگاه ممتاز اهلبیت (ع) در نزد خداوند متعال است.
حجتالاسلام رکنی حسینی ادامه داد: اسقف اعظم مسیحیان نجران با مشاهده چهرههای نورانی اهلبیت (ع) به همراه پیامبر اکرم (ص)، دریافت که آنان بر حق هستند و به پیروان خود هشدار داد که اگر وارد مباهله شوند، گرفتار عذاب الهی خواهند شد، از همین رو مسیحیان نجران از مباهله منصرف شدند و با پذیرش شرایط پیامبر اسلام (ص)، تحت حاکمیت حکومت اسلامی به زندگی خود ادامه دادند.
ملت ایران ادامهدهنده راه حق و ولایت
وی با بیان اینکه واقعه مباهله نماد پیروزی حق بر باطل است، تصریح کرد: امروز نیز ملت بزرگ ایران اسلامی با الهام از مکتب اهلبیت (ع)، در برابر جبهه استکبار جهانی ایستادگی کرده و همانند ماجرای مباهله، حقانیت خود را در برابر دشمنان اسلام و انقلاب به نمایش گذاشته است.
امام جمعه گناوه تأکید کرد: دشمنان ملت ایران، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر اراده، مقاومت و بصیرت مردم ایران و هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری راهی جز عقبنشینی و تسلیم ندارند و همه توطئههای آنان در برابر وحدت و استقامت ملت ایران با شکست مواجه خواهد شد.
وی در پایان با گرامیداشت روز مباهله، این مناسبت بزرگ را فرصتی برای تبیین جایگاه اهلبیت (ع)، تعمیق معرفت دینی و تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان با تمسک به آموزههای قرآن کریم و سیره نورانی اهلبیت (ع)، در مسیر حق، عدالت، معنویت و خدمت به جامعه اسلامی گام بردارند.
نظر شما