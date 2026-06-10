به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن اراکی بعدازظهرچهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با تبریک عید سعید مباهله، بر ضرورت تدبر عمیقتر در آیه شریفه مباهله تأکید کرد و گفت: با وجود مباحث گستردهای که مفسران درباره آیه «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ...» مطرح کردهاند، عظمت و ظرفیتهای معرفتی این آیه به گونهای است که همچنان نیازمند تأمل و واکاوی بیشتر است.
وی با اشاره به جایگاه والای اهلبیت(ع) در این آیه افزود: ضمیر «نا» در تعابیری همچون «أَبْنَاءَنَا»، «نِسَاءَنَا» و «أَنْفُسَنَا» صرفاً به وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) بازنمیگردد؛ ازاینرو میتوان گفت امیرالمؤمنین علی(ع) نه تنها جان و نفس پیامبر خدا(ص)، بلکه مظهر جان و حقیقت همه جوامع الهی به شمار میرود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه هویت اجتماعی جامعه اسلامی از مهمترین مسائل پیشروی حوزههای علمیه و اندیشمندان دینی است، اظهار داشت: قرآن کریم این حقیقت را با تعبیر «أُمَّةً وَاحِدَةً» تبیین کرده و بر اساس آیات و روایات، جامعه اسلامی دارای هویتی مستقل و متمایز به نام اسلام است.
وی در ادامه با اشاره به دو مرتبه از اسلام در آموزههای قرآنی تصریح کرد: نخست، اسلام اعرابی یا اسلام شهادتین که انسان را وارد جامعه اعتباری مسلمانان میکند و دوم، اسلام ابراهیمی که مرتبهای از تسلیم و اطاعت محض در برابر پروردگار است و در آیاتی همچون «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ» و «أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ» جلوه یافته است.
استاد دروس عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه فقه شیعه بر مبنای «حقالطاعه» استوار است، خاطرنشان کرد: افتخار ما در تبعیت کامل و بیقیدوشرط از امام عصر(عج) نهفته است و این اصل، بنیان حرکت دینی و اجتماعی جامعه اسلامی را شکل میدهد.
آیتالله اراکی در بخش دیگری از سخنان خود، شرک در طاعت را بزرگترین نوع شرک دانست و افزود: حقیقت حاکمیت، فرمانروایی مشروع و التزام دیگران به اطاعت از آن است و در نظام الهی، این اطاعت معنا و جایگاهی ولایی پیدا میکند.
وی با تجلیل از استقامت و پایبندی ملت ایران به ارزشهای دینی اظهار کرد: مردم ایران در طول سالیان گذشته، اطاعتی برخاسته از ولایت و ایمان را به نمایش گذاشتهاند و همین ویژگی موجب شده است هویت اسلامی در ظاهر و باطن این ملت تجلی یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت صیانت از انسجام ملی و دینی تصریح کرد: در شرایط کنونی، حفظ وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری از مهمترین وظایف آحاد جامعه به شمار میرود و این اصل، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.
وی همچنین بر ضرورت ایستادگی مقتدرانه در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که هرگونه عقبنشینی یا سستی در برابر دشمن، زمینهساز افزایش فشارها و گستاخیهای بیشتر خواهد شد.
آیتالله اراکی اقامه عدالت را مستلزم مقابله با جریانهای ظلم و استکبار دانست و افزود: امروز یکی از بزرگترین خدمات به بشریت، ایستادگی در برابر ستمگران و مقاومت در برابر جبهه ظلم و کفر است.
وی با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای منطقه در بهرهبرداری از سیاستهای مداراگرایانه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مسئولان سیاسی و فرماندهان کشور باید در برابر این رفتارها با اقتدار و صلابت بیشتری عمل کنند تا هیچگونه برداشت نادرستی از توان و اراده جمهوری اسلامی شکل نگیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان اجرایی، رزمندگان و فعالان عرصه دیپلماسی در مقاطع حساس کشور، خاطرنشان کرد: دشمن هرگاه نشانهای از ضعف مشاهده کند، فشارهای خود را افزایش خواهد داد؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ اقتدار و انسجام، در برابر زیادهخواهیها و دشمنیها با قاطعیت ایستادگی کند.
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