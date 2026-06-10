پیگیری افزایش اعتبارات ۳ پروژه ملی بیمارستانی لرستان در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشستی با حضور جلال الدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مدیرکل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت و کارشناسان مربوطه، افزایش اعتبارات سه پروژه بیمارستانی در حال ساخت نیایش، گهر و رازی از محل ماده ۳۷ پیگیری شد.
افزایش سه برابری اعتبار پروژهها جهت تسریع در روند ساخت
در این نشست مصوب شد در جهت شتاب و تسریع در روند ساخت، اعتبار این پروژهها از محل ماده ۳۷ به سه برابر افزایش یابد.
تصویب اعتبارات قابل توجه برای مقاومسازی و ایمنسازی بیمارستانها
همچنین در حوزه اعتبارات مقاومسازی و ایمنسازی بیمارستانها، با پیگیری انجامشده، اعتبارات قابل توجهی جهت این پروژهها مصوب شد.
افزایش اعتبارات این سه پروژه بیمارستانی، گامی مؤثر در جهت تسریع در تکمیل زیرساختهای درمانی استان لرستان محسوب میشود که با بهرهبرداری از آنها، شاهد ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و رضایتمندی بیشتر شهروندان خواهد بود.
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