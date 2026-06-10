به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هفتمین نشست منطقه‌ای معاونت‌های غذا و دارو قطب چهارم آمایشی جنوب غرب کشور روز چهارشنبه به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

در این نشست، دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، لرستان، آبادان، دزفول، شوشتر و بهبهان حضور داشتند.

بررسی آخرین متدهای علمی در حوزه خلاقیت، نوآوری و تأمین دارو

در این نشست، آخرین متدهای علمی در خصوص خلاقیت، نوآوری، تأمین، تضمین و دسترسی آسان به دارو و دیگر خدمات سلامت‌محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاونین غذا و دارو و مدیران مربوطه با شرکت در کارگروه‌های تخصصی، با تازه‌های علمی و چالش‌های پیش رو در حوزه‌های کاری خود آشنا شدند.

مهدیزاده: تأمین، تضمین و دسترسی به دارو از اولویت‌های اصلی است

مدیر راهبردی و پایش در امور استان‌های سازمان غذا و دارو، تأمین، تضمین و دسترسی به دارو و دیگر کالاهای سلامت‌محور را مهم دانست.

مهدیزاده گفت: علاوه بر تشکیل کارگروه‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف غذا و دارو که عمدتاً مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی است و هر ساله برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد یک کارگروه ویژه مدیران غذا و دارو نیز تشکیل شود تا مدیران مربوطه هم با چالش‌های پیش رو آشنا شوند و در کنار کارشناسان این حوزه، بتوانند به موفقیت‌هایی دست یابند.

پیش‌بینی کمبودهای دارویی برای ایجاد رضایت نسبی مردم

وی افزود: مدیران دارو باید کمبودهای دارویی را از قبل پیش‌بینی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنند تا مشکلی پیش نیاید و برای مردم رضایت نسبی حاصل شود.

مهدیزاده اظهار داشت: ما باید با مدیریت بحران آشنا باشیم و با ارزیابی و ایجاد خلاقیت، نسبت به تأمین، حمل و نقل، تأمین منابع مالی و همچنین مباحث بیمه‌ای، چنان اقدام کنیم که شرایط بحرانی به وجود نیاید یا در شرایط بحرانی، بدون مشکل به سلامت از دل آن عبور کنیم.

تأکید بر حل مشکلات منطقه‌ای به جای مباحث کلی کشور

مهدیزاده با بیان اینکه یکی از آفت‌های مباحث قطب، اشاره به مباحث کلی کشور است، اظهار داشت: یکی از مشکلات کلی ما در قطب ۴، بیان مشکلات کشوری است و باید به آفت‌ها و مشکلات منطقه و حل مشکلات قطب پرداخت.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود ارتباطات بین‌دانشگاهی با اشراف علمی حفظ شده و وارد فاز تحقیقات و پژوهش شود.

حیدری: هم‌افزایی و استفاده از پتانسیل‌های ویژه شهرستان‌ها

در ادامه، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به عنوان دبیر قطب، هدف از تشکیل جلسات و کارگروه‌های هفت‌گانه را هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان‌هایی دانست که هر کدام دارای پتانسیل‌های ویژه و خاص هستند.

حیدری، یکی از پتانسیل‌های خوب استان لرستان را تنوع گیاهان دارویی دانست که می‌تواند در کنار استفاده از دیگر ظرفیت‌های قطب، ثمربخش باشد.

وی ادامه داد: اگر از همه امکانات یکپارچه، به صورت هدفمند استفاده شود، این قطب می‌تواند ارتقا یابد و در راستای تأمین سلامت مردم گام‌های مهم‌تری بردارد.

انصاری: ارتباط تنگاتنگ آزمایشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی

مدیر کل امور آزمایشگاه‌های کشور، هم در حیطه مباحث آزمایشگاهی و ارتباط آن با بدنه دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف، به ایراد سخن پرداخت و گفت: در بحث نظارت و بازرسی، حیطه تخصصی آزمایشگاه با بدنه تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و عمده‌ترین آن‌ها در خصوص مواد آرایشی و بهداشتی و محصولات بهداشتی است.

انصاری گزارشی از عمده‌ترین فعالیت‌های قطب چهارم آمایشی پیرامون تعداد واحدهای تولیدی و توزیع دارو، تعداد واحدها و ملزومات پزشکی، تعداد کارخانجات، تعداد نمونه‌های آزمایشگاهی و زمان پاسخگویی و کیفیت محصولات سلامت‌محور ارائه داد و بیان کرد: باید شواهد علمی در مورد محصولات داخلی وجود داشته باشد تا نارضایتی‌های احتمالی کاهش یابد.

کیفیت محصول؛ مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی

وی کیفیت محصول را مهم دانست و گفت: کارخانجات باید خودشان را از یکدیگر متمایزتر کنند و این کار با بالا بردن کیفیت محصولات امکان‌پذیر است.

مدیر کل امور آزمایشگاه‌های کشور ادامه داد: در حوزه تجهیزات، مزیت رقابت شرکت‌های تولیدی نیز در کیفیت محصول است.