به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اصفهانیان‌مقدم با اشاره به بهره‌برداری نخستین خط بازیافت و تبدیل لاستیک‌های فرسوده در این شهر اظهار کرد: این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در سایت موقت بازیافت واقع در انتهای کوه سفید به بهره‌برداری رسیده و گامی مؤثر در مسیر بازگرداندن مواد قابل بازیافت به چرخه طبیعت، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و حذف زوائد بصری از سطح شهر به شمار می‌رود.



وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند در قم افزود: راه‌اندازی این خط بازیافت در راستای رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، تکمیل فرآیند مدیریت پسماند و استفاده بهینه از ظرفیت مواد دورریز انجام شده است.



معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به مشخصات این طرح خاطرنشان کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از نیمه نخست سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود.



وی ادامه داد: لاستیک‌های فرسوده جمع‌آوری‌شده از سطح شهر که عمدتاً در مراکزی نظیر آپاراتی‌ها و واحدهای تعویض روغن تولید می‌شوند، پس از انتقال به این مجموعه، تحت فرآیند بازیافت و تبدیل قرار می‌گیرند.



اصفهانیان‌مقدم ظرفیت این خط را ماهانه حدود سه هزار و ۶۰۰ حلقه لاستیک فرسوده اعلام کرد و گفت: این مجموعه سالانه امکان بازیافت و فرآوری بیش از ۴۰ هزار حلقه لاستیک فرسوده را دارد که بخش قابل توجهی از پسماندهای لاستیکی شهر را پوشش خواهد داد.



وی با اشاره به مشکلات ناشی از انباشت لاستیک‌های فرسوده در سطح شهر تصریح کرد: این پسماندها علاوه بر ایجاد نازیبایی‌های بصری، در برخی موارد زمینه‌ساز آتش‌سوزی و بروز مخاطرات شهری می‌شدند و موجب اعزام مکرر نیروهای آتش‌نشانی به نقاط مختلف شهر بودند.



معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم افزود: با تدبیر و دستور شهردار قم، احداث نخستین خط بازیافت و تبدیل لاستیک‌های فرسوده در دستور کار قرار گرفت و اکنون این پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت مدیریت پسماند شهری ایفا کند.