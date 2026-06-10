عیوضلو: محرم فرصتی برای تقویت انسجام ملی و ترویج فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان عیوضلو عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ماه محرم با بیان اینکه فرهنگ عاشورا همواره چراغ راه و منشا بصیرت، ایثار و وحدت در جامعه اسلامی بوده است، اظهار کرد: در شرایط حساس و پیچیده کنونی، مراسم ماه محرم ظرفیتی بی‌نظیر برای تعمیق باورهای دینی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

وی افزود: با مدیریت صحیح و مشارکت گسترده مردم، این آیین‌ها می‌تواند زمینه‌ساز انسجام ملی و ترویج فرهنگ مقاومت باشد.

فرماندار ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن نهادها شد و اظهار کرد: هماهنگی کامل بین تمامی دستگاه‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌های لازم، نظارت بر نظم عمومی و تسهیل خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی اولویت اصلی ما در ایام پیش‌رو است.

وی با اشاره به جایگاه مردمی هیئت های مذهبی تاکید کرد: اصل و اساس برگزاری مراسم محرم، حرکت‌های خودجوش مردمی است و وظیفه دستگاه‌ های دولتی، ایجاد بستر مناسب و پشتیبانی حداکثری برای فعالیت هیئت‌هاست تا عزاداران بتوانند با نظم و شکوه هرچه بیشتر در مراسم شرکت کنند.

در این نشست مقرر شد کمیته‌های تخصصی با هدف پایش زیرساخت‌ها، حفظ سلامت محیط‌های برگزاری مراسم و تسهیل در تردد هیئت های مذهبی در سطح شهرستان تشکیل و تدابیر لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر دهه اول محرم اتخاذ شود.