اعلام آمادگی البرز برای میزبانی از زائران رهبر شهید

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جابر انصاری‌پور، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص توانمندی استان البرز برای برگزاری مراسم یا پذیرایی از زائران در مراسم احتمالی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای، تصریح کرد: تعیین شهرهای میزبان بر عهده ستاد برگزاری مراسم است، اما اگر این افتخار نصیب استان البرز شود، قطعاً جمعیت کثیری از مردم عاشق و ولایتمدار به سمت تهران حرکت خواهند کرد. از آنجا که استان البرز به عنوان مرز و مرکزیت استان تهران محسوب می‌شود، ما آمادگی کامل خود را برای پذیرایی از زائران اعلام کرده‌ایم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی البرز از برنامه‌ریزی برای اسکان مردم خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا حسینیه‌ها، محل‌های استراحت و پذیرایی را مهیا کنیم. ان‌شاءالله بتوانیم در شأن مردم عاشق و زائر پیکر شهید، به عنوان استان معین تهران، بهترین خدمات‌رسانی و پذیرایی را انجام دهیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش محوری هیئات مذهبی در مدیریت محتوایی و عملیاتی تجمعات مردمی اخیر، از آمادگی کامل این استان برای پذیرایی از زائران و عاشقان مکتب اهل بیت (ع) در صورت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

حجت‌الاسلام انصاری‌پور با بیان اینکه ستاد محتوایی و کانال عملیاتی سازمان تبلیغات اسلامی در طول یکصد شب گذشته فعال بوده است، اظهار داشت: مدیریت مباحث سخنرانی، سوژه‌های محتوایی، اشعار، نوحه‌ها و مجموعه شعارهای میدانی بر عهده این ستاد بوده است. بار اصلی تجمعاتی که در میادین اصلی استان البرز برگزار می‌شود بر دوش هیئات مذهبی است و کمتر به این نرم‌افزار قدرتمندی که شب‌ها جمعیت را مدیریت می‌کند، پرداخته می‌شود.

وی با تأکید بر نیاز تجمعات بزرگ مردمی در حمایت از ایران و بیعت با رهبری معظم انقلاب به رویکردهای متنوع و ابتکارات جدید افزود: وقتی جمعیت در خیابان حاضر می‌شود، قطعاً نیازمند محتوای غنی، هیجان سالم و جهت‌دهی فکری است و سازمان تبلیغات اسلامی در این عرصه سنگ تمام گذاشته است.

انتشار کتابچه «رهبر شهید» در دل زندگی با آیه‌ها

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی البرز در ادامه به اقدامات محتوایی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، کتابچه‌ای با عنوان «رهبر شهید» ذیل پویش زندگی با آیه‌ها منتشر شد که در آن، آیات قرآن کریم متناسب با شرایط روز به جامعه هدف ارائه گردید.

انصاری‌پور با اشاره به فعالیت‌های گسترده نهادهای مردمی از جمله هیئات، مساجد، گروه‌های جهادی و فرهنگی در حوادث اخیر از جمله آواربرداری و امدادرسانی، از اجرای یک طرح ویژه در استان البرز خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، طرحی با عنوان «آبروی محله» با محوریت تکریم خانواده‌های معظم شهدا در محلات مختلف استان اجرا شد که مصادیق متعددی از هم‌افزایی و هماهنگی میان ساختارهای مردمی و نهادهای فرهنگی را به نمایش گذاشت.

حمایت قاطع تبلیغات اسلامی از موکب‌های مردمی

انصاری‌پور درباره برپایی موکب‌های مردمی در تجمعات شبانه، گفت: ممکن است به دلیل مسائل ترافیکی یا مزاحمت‌های شهری، راهور یا نهادهای مرتبط تصمیمی بگیرند، اما سیاست ما همواره پشتیبانی و حمایت از مدیریت مردمی است. تا زمانی که رهبر انقلاب فرمان به ادامه این تجمعات بدهند، ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی البرز در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و سازماندهی هیئات مذهبی، دغدغه اصلی این سازمان را راهبری محتوایی و ایجاد هم‌افزایی میان تجمعات شبانه و هیئات دانست و تأکید کرد: نکته اصلی ما این است که هیئات مذهبی امسال باید با رویکردی جدید و محتوایی نو به استقبال محرم بروند. ما در یک زمانه و شرایط خاص تاریخی قرار داریم و امیدواریم طلایه‌داران این عرصه، برنامه‌های تبلیغی را با این نگاه به مخاطبان عرضه کنند.