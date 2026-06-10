برگزاری شادپیمایی عید مباهله در شیراز

سید ابراهیم طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «اتحاد منادیان مباهله» طی سال‌های اخیر با هدف معرفی و ترویج فرهنگ مباهله در کشور شکل گرفته است، اظهار کرد: عید مباهله از مناسبت‌های مهم اسلامی با ریشه قرآنی است که به دلیل قرار گرفتن میان عید غدیر و ماه محرم، آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در میان برخی مناسبت‌های مذهبی مهجور مانده است.

وی افزود: روز مباهله، روز اثبات حقانیت اسلام و جایگاه والای اهل‌بیت(ع) است و بر اساس روایات، از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان به ویژه شیعیان به شمار می‌رود.

دبیر ستاد بزرگداشت عید مباهله فارس با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این زمینه گفت: ستاد منادیان مباهله استان فارس از سال‌های گذشته اقدامات مختلفی را برای معرفی این مناسبت انجام داده که از جمله آن می‌توان به طراحی و انتشار آثار فرهنگی، برگزاری همایش‌های تخصصی، مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) اشاره کرد.

طاهریان ادامه داد: فارس پس از تهران از معدود استان‌هایی است که به صورت سازمان‌یافته و مستمر در زمینه ترویج فرهنگ مباهله فعالیت می‌کند و تلاش شده است این مناسبت بیش از گذشته به جامعه معرفی شود.

وی از برگزاری برنامه ویژه عید مباهله در شیراز خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار برنامه‌ای با عنوان «شادپیمایی مباهله» برگزار می‌شود که از ساعت ۲۰:۳۰ از پل معالی‌آباد آغاز و تا میدان احسان ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد بزرگداشت عید مباهله فارس بیان کرد: در کنار این برنامه، تولید و انتشار محتوای فرهنگی و مذهبی مرتبط با مباهله نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت مداحان، شاعران و فعالان فرهنگی، ابعاد مختلف این واقعه مهم اسلامی برای مردم تبیین شود.

طاهریان با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر عید مباهله در جامعه گفت: همه ارادتمندان اهل‌بیت(ع) باید منادی این عید بزرگ باشند و در معرفی پیام‌های آن به نسل‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.