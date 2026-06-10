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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

برگزاری شادپیمایی عید مباهله در شیراز

برگزاری شادپیمایی عید مباهله در شیراز

شیراز - دبیر ستاد بزرگداشت عید مباهله استان فارس با اشاره به جایگاه مهم و کمتر شناخته‌شده این عید در میان مناسبت‌های مذهبی، از برگزاری شادپیمایی ویژه در شیراز خبر داد.

سید ابراهیم طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «اتحاد منادیان مباهله» طی سال‌های اخیر با هدف معرفی و ترویج فرهنگ مباهله در کشور شکل گرفته است، اظهار کرد: عید مباهله از مناسبت‌های مهم اسلامی با ریشه قرآنی است که به دلیل قرار گرفتن میان عید غدیر و ماه محرم، آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در میان برخی مناسبت‌های مذهبی مهجور مانده است.

وی افزود: روز مباهله، روز اثبات حقانیت اسلام و جایگاه والای اهل‌بیت(ع) است و بر اساس روایات، از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان به ویژه شیعیان به شمار می‌رود.

دبیر ستاد بزرگداشت عید مباهله فارس با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این زمینه گفت: ستاد منادیان مباهله استان فارس از سال‌های گذشته اقدامات مختلفی را برای معرفی این مناسبت انجام داده که از جمله آن می‌توان به طراحی و انتشار آثار فرهنگی، برگزاری همایش‌های تخصصی، مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) اشاره کرد.

طاهریان ادامه داد: فارس پس از تهران از معدود استان‌هایی است که به صورت سازمان‌یافته و مستمر در زمینه ترویج فرهنگ مباهله فعالیت می‌کند و تلاش شده است این مناسبت بیش از گذشته به جامعه معرفی شود.

وی از برگزاری برنامه ویژه عید مباهله در شیراز خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار برنامه‌ای با عنوان «شادپیمایی مباهله» برگزار می‌شود که از ساعت ۲۰:۳۰ از پل معالی‌آباد آغاز و تا میدان احسان ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد بزرگداشت عید مباهله فارس بیان کرد: در کنار این برنامه، تولید و انتشار محتوای فرهنگی و مذهبی مرتبط با مباهله نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت مداحان، شاعران و فعالان فرهنگی، ابعاد مختلف این واقعه مهم اسلامی برای مردم تبیین شود.

طاهریان با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر عید مباهله در جامعه گفت: همه ارادتمندان اهل‌بیت(ع) باید منادی این عید بزرگ باشند و در معرفی پیام‌های آن به نسل‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6856172

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