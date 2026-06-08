جذب بودجه ملی؛ معیار جدید ارزیابی مدیران گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور، روند تخصیص اعتبارات و موانع پیش‌روی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه جذب اعتبارات ملی مهم‌ترین شاخص ارزیابی مدیران خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه‌هایی که بتوانند منابع بیشتری از اعتبارات ملی برای استان جذب کرده و مصوبات سفر رئیس‌جمهور را به‌صورت دقیق و مؤثر اجرایی کنند، مورد حمایت و تقویت قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در مقابل، عملکرد مدیران کم‌کار به‌صورت شفاف رصد و مشخص خواهد شد، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت‌های خود را بر اساس اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت تنظیم کنند و استانداری نیز روند اجرا را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد.

طهماسبی همچنین صدور مجوز صادرات بیش از ۱۳۵ تن سیب‌زمینی را نمونه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی برای بهبود معیشت کشاورزان و تقویت اقتصاد محلی تأکید کرد.

به گفته استاندار گلستان، شفافیت، کارآمدی، پیگیری مستمر و جذب منابع ملی، مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد مدیران در استان خواهد بود.