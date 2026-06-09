تأمین سوخت،دغدغه اصلی برداشت بهاره در گلستان

خبرگزاری مهر،گروه استانها،فهیمه اجاقلو: تأمین سوخت شریان حیاتی ماشین آلات کشاورزی در فصل برداشت بهاره است و اختلال در این چرخه به معنای توقف تولید و زیان گسترده است.

فصل بهار زمانی است که دسترنج یک ساله کشاورز با تلاش شبانه روزی به ثمر می نشیند، بدون تردید کمبود یا نبود سوخت کافی برای ماشین آلات زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی و اقتصادی منطقه محسوب میشود،در روزهای اخیر و همزمان با فصل برداشت بهاره، کشاورزان گلستانی این بار با چالش کمبود سوخت مواجه اند، مشکلی که علاوه بر کند کردن روند برداشت، نگرانی های جدی در خصوص کاهش درآمد کشاورزان و از بین رفتن بخشی از محصولات ایجاد کرده است، در همین رابطه یک کشاورز گلستانی با ابراز نارضایتی از وضعیت تأمین سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشاورزان با دو مشکل بزرگ روبرو هستند اول، مقدار سوخت سهمیه‌ای که بسیار ناچیز است و اصلاً کفاف کار ما را نمی‌دهد و دوم، فرآیند دریافت همین مقدار کم هم بسیار دشوار است.

حاجیلری با اشاره به فرایند طولانی ثبت نام سوخت گفت: حدود بیست و دو روز پیش برای ثبت‌نام به کافی‌نت مراجعه کردم اما هنوز پیامک تأیید نیامده است؛ اگر بخواهم پیگیری کنم، باید راهی گرگان و ادارات مختلف شوم که با مشغله این روزهای کشاورزان نمیتوان پیگیری لازم را انجام داد.

وی با بیان اینکه سهمیه سوخت از ۸۰۰ لیتر به ۳۰۰ لیتر کاهش یافته است،افزود: وقتی سوخت دولتی با قیمت مشخص، اما در مقداری بسیار کم به دست ما می‌رسد، ما مجبوریم از بازار آزاد سوخت بخریم از طرفی پرداخت قیمت بالای سوخت در بازار آزاد از توان کشاورز خارج است.

کشاورز گلستانی ادامه داد: وقتی درآمد نباشد، انگیزه هم از بین می‌رود، کاهش درآمد کشاورزان طی سالهای اخیر باعث شده جوان‌های زیادی از روستا مهاجرت کنند.

حاجیلری با اشاره به قیمت بالای ادوات کشاورزی گفت: خرید یک تراکتور از عهده بسیاری از کشاورزان خارج است چرا که قیمت تراکتور به یک میلیارد و پانصد میلیون رسیده که با درآمد کشاورز در تمام عمرش، قابل تأمین نیست.

وی خاطرنشان کرد:از مسئولان تقاضا داریم بر اساس نیاز واقعی کشاورز از جمله هکتار و نوع وسیله برنامه‌ریزی کنید، نه بر اساس اطلاعات غلط!

آسیب دیدن مخازن پتروشیمی در جنگ،دلیل اصلی کاهش سهمیه سوخت

در حالی که اکثر کشاورزان گلستانی از تأمین سوخت مورد نیاز برای ادوات کشاورزی خود در فصل برداشت بهاره گلایه دارند،رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، دلیل کاهش سهمیه سوخت را شرایط حساس کشور عنوان کرد و خواستار صرفه جویی در تمام بخش ها شد.

ابراهیم هزارجریبی با بیان اینکه فرآیند تأمین سوخت در کشور از طریق وزارت نفت صورت گرفته و پس از آن، دستگاه‌های متولی مسئولیت توزیع را بر عهده می‌گیرند، در گفتگو با مهر اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت توزیع سوخت در بخش‌های نیرو محرکه( تراکتور و کمباین) و همچنین واحدهای تولیدی نظیر گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و صنایع تبدیلی را بر عهده دارد و تأمین سوخت چاه‌های کشاورزی غیربرقی نیز در حوزه وظایف وزارت نیرو قرار دارد.

وی دلیل کاهش سهمیه سوخت در برخی استان‌ها، از جمله استان گلستان را شرایط حساس کشور و حملات دشمن به برخی مخازن پتروشیمی در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل آسیب دیدگی برخی مخازن در اثر حملات، ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت در سطح کشور احساس می‌شود.

وی با اشاره به الگوی تخصیص سوخت افزود: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس متغیرهایی نظیر مساحت اراضی، نوع زراعت و تعداد تراکتورهای هر شهرستان، سوخت را به صورت فصلی تقسیم می‌کند. پس از تأمین سوخت در فصول پاییز، زمستان و بهار، در حال حاضر در فصل برداشت، اولویت اصلی ما تأمین سوخت کمباین‌ها است و انتظار می‌رود در فصل تابستان نیز مراحل بعدی تأمین سوخت با موفقیت انجام شود.

اولویت‌بندی مصرف سوخت ، از کمباین تا تراکتور

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: در حال حاضر در ماه خرداد، اولویت اصلی ما تأمین سوخت برای ماشین‌های برداشت کمباین‌ها است، پس از تأمین نیاز کمباین‌ها تلاش خواهیم کرد تا سوخت مورد نیاز تراکتورهایی که در فصل بهار با کمبود مواجه شده‌اند را نیز تأمین کنیم.

هزارجریبی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف افزود: باید از سوخت تخصیصی صرفاً در راستای امور کشاورزی استفاده شود، استفاده از سوخت کشاورزی برای امور غیرضروری یا جابجایی‌های شخصی، باعث ایجاد کمبود در چرخه اصلی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های مطلوب در سال جاری و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها، مسئولان پیش‌بینی می‌کنند که فعالیت‌های کشاورزی در فصل تابستان کشت دوم نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهد بود.

در این راستا، برنامه دولت و استانداری استان بر این است که از ابتدای تیرماه، سهمیه سوخت تراکتورها افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز کشاورزان درفصل تابستان باشد. رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: اگرچه محدودیت‌های آبی در بلندمدت وجود دارد، اما با توجه به وضعیت فعلی آب‌ها، آمادگی برای تأمین سوخت بیشتر در تابستان فراهم شده است.

سهمیه سوخت بر اساس سطح اراضی محاسبه شود نه تعداد تراکتور!

در حالیکه مدیران جهاد کشاورزی از تأمین سهمیه سوخت بر اساس یکسری عوامل و فاکتورها صحبت میکنند اما مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور معتقد است توزیع سوخت بر اساس مبنایی که انجام میشود چالش های فراوانی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

علیقلی ایمانی با اشاره به فصل برداشت ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی گلستان با تأکید بر رفع هر چه سریعتر مشکلات کشاورزان در گفتگو با مهر اظهار کرد: برداشت ۶۰۰ هزار هکتار اراضی استان در کمتر از یک ماه انجام میشود و فشار مضاعفی بر بخش های مختلف از جمله کشاورزان وارد است بنابراین مسولان باید تمام تلاش خود را بر رفع چالش ها و مشکلاتی که کشاورزان در این فصل با آن مواجه هستند،به کار گیرند.

وی با انتقاد از نحوه محاسبه و توزیع سهمیه سوخت افزود: وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سطح اراضی کشور سوخت را برآورد میکنند اما سوخت بر اساس تعداد تراکتور توزیع میشود که این امر مشکل ساز شده است.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد:هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتور بالا برود سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش می یابد در واقع ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور داشته باشد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کنند.

کاهش ۲۶ درصدی سهیمه سوخت در گلستان

مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی گلستان نیز با بیان اینکه میزان سوخت اختصاص یافته به استان گلستان در سال جاری، نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است، در گفتگو با مهر اظهار کرد: این موضوع در ستاد استان مطرح شده و با مکاتبه با وزارت نفت و جهاد کشاورزی، مقرر شده است که سهمیه متمم و اضافی برای جبران این کمبود به استان اختصاص یابد تا نیاز کشاورزان در ماه‌های پیش رو تأمین شود.

سید محمد حسینی افزود: تخصیص سوخت بر اساس پارامترهای دقیق شامل نوع محصول، ساعت کارکرد ماشین‌آلات و بازه زمانی سال زراعی (از مهرماه تا شهریورماه سال بعد) و تحت نظارت سازمان‌های متولی صورت می‌گیرد.

وی در خصوص مقابله با بازار سیاه و دلالان سوخت گفت: با وجود کمبود رسمی، وجود سوخت در دست دلالان مورد تأیید مسئولان نیست و سازمان‌های متولی و نظارتی برای مبارزه با این پدیده و جلوگیری از سوءاستفاده از سوخت کشاورزی، پیگیر هستند تا سوخت مستقیماً به دست صاحبان ماشین‌آلات کشاورزی برسد.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه سوخت کشاورزی بر اساس درخواست و گزارش سازمان جهاد کشاورزی و با در نظر گرفتن سطح زیر کشت و نیاز واقعی کشاورزان در نظر گرفته شده و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان طبق همین سهمیه اقدام به توزیع می‌کند.

بر اساس این گزارش تأمین سوخت در فصل برداشت یک‌کالای تجاری نیست بلکه ضرورتی استراتژیک برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود،بدون تردید هر گونه تأخیر در برنامه ریزی دقیق و توزیع عادلانه سوخت به معنای از دست رفتن سرمایه ملی،کاهش تولیدات استراتژیک و در نهایت فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار کشاورز است،مزارع گلستان بیش از هر چیز به تصمیمات جسورانه و مدیریت دقیق در زنجیره تأمین سوخت نیاز دارند تا از بروز فاجعه ای اقتصادی در فصل برداشت جلوگیری کند.