صادرات و واردات بیش از ۵۳ هزار تن کالا از بندر سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شهیدیان در بازدید از عملیات ترخیص و بارگیری کالا در گمرک بندر سیریک، اظهار کرد: در ایام جنگ و پس از آن با توجه به توقف خدمات بندری در شهرستان جاسک و بندرلنگه به دلیل آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها، بندر سیریک به عنوان فعال‌ترین بندر شرق هرمزگان نقش مهمی در تداوم صادرات و واردات کالا ایفا کرده است.

وی افزود: از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تاکنون ۴۶ هزار تن میوه و تره‌بار، خشکبار و انواع سنگ معدنی به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از بندر سیریک به بنادر شناس، خصب، مسقط و سویق کشور عمان صادر شده است.

فرماندار سیریک ادامه داد: همچنین در این مدت ترانزیت یک‌هزار و ۹۰ دستگاه خودروی سواری و کامیونت در قالب ۶۸ فقره اظهارنامه و به وزن چهار هزار و ۲۶۰ تن از طریق این بندر به مقصد کشورهای آسیای میانه و عراق انجام شده است.

شهیدیان با اشاره به اجرای مصوبات قرارگاه اقتصادی استان برای تأمین کالاهای اساسی مردم، تصریح کرد: رویه ملوانی در بنادر سیریک و کوهستک بدون وقفه ادامه داشته و در این مدت حدود دو هزار و ۳۰۰ تن انواع کالا شامل برنج، روغن، پارچه، بادام، گردو و لوازم خانگی به ارزش ۸.۵ میلیون دلار وارد استان شده است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان بنادر و دریانوردی، گمرک و شرکت‌های خصوصی مستقر در بنادر سیریک و کوهستک، خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها در ایام جنگ و پس از آن با فعالیت دو و حتی سه شیفت خدمات لازم را به تجار و صادرکنندگان ارائه کردند تا روند صادرات و واردات کالا بدون وقفه ادامه یابد.