  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

خسارتی به بندر سیریک وارد نشده است

خسارتی به بندر سیریک وارد نشده است

سیریک- مدیر بنادر شرق هرمزگان گفت: وضعیت بندر سیریک در شرق هرمزگان عادی است و خسارتی به بندر و تجهیرات و اسکله‌های آن وارد نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمد حسینی تختی اظهار کرد: بندر سیریک روال طبیعی و عادی دارد و در ساعات اخیر خسارتی به تجهیرات و محوطه‌های آن وارد نشده است.

وی افزود: وضعیت در بندر سیریک عادی است.

ساعتی پیش صدای انفجارهایی در حوالی سیریک شنیده شد.

کد مطلب 6871566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها