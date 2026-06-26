خسارتی به بندر سیریک وارد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمد حسینی تختی اظهار کرد: بندر سیریک روال طبیعی و عادی دارد و در ساعات اخیر خسارتی به تجهیرات و محوطه‌های آن وارد نشده است.

وی افزود: وضعیت در بندر سیریک عادی است.

ساعتی پیش صدای انفجارهایی در حوالی سیریک شنیده شد.