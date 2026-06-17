صادرات و واردات در بندر سیریک از زمان شروع جنگ ۶ برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه، دادستان مرکز استان هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از بندر سیریک بازدید و از نزدیک بر عملیات ترخیص و بارگیری کالا در این بندر نظارت کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تأمین زنجیره کالاهای اساسی و تعیین تکلیف اقلام موجود در بنادر و گمرکات، اظهار کرد: در همین راستا و در نتیجه استمرار بازدیدهای مسئولان قضایی و اجرایی از حوزه بنادر و گمرکات از زمان جنگ رمضان تاکنون، بندر سیریک یکی از فعال‌ترین بنادر استان بوده است که با وجود تجاوزات و تهدیدات دشمن جنایتکار، عملیات صادرات و واردات در این بندر به صورت مستمر انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس در این سه ماه، میزان صادرات، ترانزیت و رویه ملوانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با تلاش مدیران استانی و شهرستانی، شش برابر افزایش یافته است که این موضوع باعث کاهش نگرانی مردم در سطح شهرستان و استان نسبت به کمبود کالای اساسی و همچنین رونق اقتصادی منطقه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پایان بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای افزایش آرامش اقتصادی در سطح جامعه و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.