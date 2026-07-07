پارسانیا: ۸۰۰ تُن برنج وارداتی در جاسک به صورت فوری ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا در بازدید از گمرک و اداره بندر جاسک دستور ترخیص فوری ۸۰۰ تُن برنج وارداتی را صادر کرد.

پارسانیا در این بازدید با تأکید بر تسهیل در واردات و صادرات کالا از طریق گمرک بندر جاسک، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت مناسب صادرات و واردات کالا از طریق گمرک جاسک باید زیرساخت‌های این مجموعه نیز متناسب با این ظرفیت تکمیل شود و در این زمینه تسریع صورت گیرد.

وی همچنین با اعلام حمایت قانونی دستگاه قضائی از رونق اقتصادی شهرستان جاسک، افزود: اهتمام جدی مسئولان ذیربط برای رفع مشکلات این حوزه مورد تأکید است و این موضوع را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.