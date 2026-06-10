مسابقه «ترامپیسم» برگزیدگانش را شناخت؛ زبان هنر پلی برای دفاع از حقیقت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه بینالمللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم»، چهارشنبه شب ۲۰ خرداد در میدان ولیعصر (عج) برگزار شد.
در این مراسم، سید محمد نادری رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، علی اصغر جعفری معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، محمد خراسانیزاده و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.
این مراسم در میان تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج) برگزار شد و آثار کاریکاتور و کارتون این مسابقه جلوی صحنه به نمایش گذاشته شدند.
تاکید شجاعی طباطبایی بر هدف کیفرخواستهای بصری مسابقه «ترامپیسم»
سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر این دوره مسابقه در سخنانی گفت: این رقابت هنری که با مشارکت هنرمندانی از ۶۸ کشور و ۵ قاره برگزار شد، بار دیگر نشان داد که هنر کاریکاتور و کارتون همچنان یکی از مؤثرترین سلاحهای فرهنگی و رسانهای برای به چالش کشیدن قدرتهای سلطهطلب و رفتارهای تهدیدکننده صلح جهانی است. این رویداد بینالمللی توسط سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، خانه کاریکاتور ایران (زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) و سایت ایران کارتون برگزار شد. در مجموع، ۱۸ جایزه برای برگزیدگان ایرانی و خارجی در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: هنرمندان در این دوره در ۲ بخش «کارتون سیاسی» و «کاریکاتور چهره ترامپ»، به موضوعات کلیدی و چالشبرانگیزی پرداختند؛ از جمله «نقش ترامپ در جنگ علیه ایران و حمایت از اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه»، «نژادپرستی و سیاستهای ضد مهاجرتی»، خروج از پیمانها و توافقهای بینالمللی»، «مداخلهگری، توسعهطلبی و جنگهای تجاری» و «تهدید آزادی رسانهها و خبرنگاران مستقل».
شجاعی طباطبایی در تبیین دیدگاه هنرمندان شرکتکننده اشاره کرد که آثار ارائه شده، «ترامپیسم» را تنها به یک شخص یا دولت محدود نمیدانند، بلکه آن را نمادی از جنگطلبی، فشار اقتصادی، سانسور و بیاعتنایی به حقوق ملتها معرفی کردهاند.
وی تأکید کرد: این مسابقه با هدف خنداندن برگزار نشده، بلکه آثار ارائه شده در واقع «کیفرخواستهای بصری» هستند که حافظه جمعی ملتها را در برابر خشونت و بیعدالتی زنده نگه میدارند.
شجاعی طباطبایی عنوان کرد: این مسابقه در سالهای ۹۶ و ۹۸ نیز برگزار شده و بازتاب گستردهای در رسانههای معتبر جهانی همچون بیبیسی، تایمز اسرائیل، واشنگتن پست و هآرتس داشته است که نشاندهنده تبدیل شدن این رویداد به یک موضوع مورد توجه در سطح بینالمللی است.
وی افزود: داوری آثار در این دوره بر عهده تیمی متشکل از هنرمندان برجسته داخلی و خارجی، از جمله بهرام عظیمی، آرش فروغی، نیکولاس لیسس و تو بروکوویچ بوده است.
در پایان، مسعود شجاعی طباطبایی از تلاشهای سید محمد یاشار نادری رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت و عباس قاضی زاهدی مدیر خانه کاریکاتور ایران و دبیر اجرایی رویداد در تحقق این جشنواره بینالمللی قدردانی و بیان کرد: زبان جهانی هنر انتقادی، پلی برای گفتگو و دفاع از حقیقت و آگاهی در برابر تبعیض و سانسور است.
نقد عملکرد نهادهای بینالمللی/ پردهبرداری از سوگیری سازمان ملل در تقدیر از هنرمندان
محمدحسین نیرومند هنرمند پیشکسوت کاریکاتور، در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه بینالمللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم»، ضمن قدردانی از فضای مردمی این رویداد، به نقد تضاد منافع و سوگیریهای سیاسی در نهادهای فرهنگی و بینالمللی پرداخت.
وی در سخنان خود به تجربهای از سال ۱۳۷۴ اشاره کرد که در آن زمان در نشریه «کیهان کاریکاتور» فعالیت داشت و اظهار کرد: در آن مقطع، خبر تقدیر سازمان ملل از هنرمندی به نام رانان لری به عنوان برجستهترین کاریکاتوریست جهان منتشر شد. پس از بررسی آثار این هنرمند، تیم تخصصی، متوجه ضعف شدید آثار وی شد و حتی نامهای به سازمان ملل نوشتیم و اعتراض کردیم که این آثار در تراز تقدیر از سوی نهادی با ابهت سازمان ملل نیست.
نیرومند با اشاره به اینکه در سالهای بعد و با دسترسی به اینترنت، حقیقت این موضوع روشن شد، بیان کرد: رانان لری نه تنها از نظر هنری در سطح ادعاهای سازمان ملل نبود، بلکه سابقه نظامی در جنگ ششروزه رژیم صهیونسیتی علیه مسلمانان را داشت و با مقامات رژیم صهیونیستی ارتباطات نزدیک داشت. سازمان ملل حتی جایزهای تحت عنوان «کاریکاتور صلح» را برای تقدیر از این شخص ایجاد کرد.
وی، این اقدام را نمونهای از نفوذ سیاسی در نهادهای به ظاهر بیطرف توصیف کرد.
این هنرمند پیشکسوت کاریکاتور هشدار داد که بسیاری از نهادهای بینالمللی که امروزه در دنیا فعال هستند، بر اساس منافع کشورهای قدرتمند و به ویژه رژیم صهیونیستی شکل گرفتهاند.
وی همچنین تأکید کرد: اگرچه مثال ذکر شده در حوزه کاریکاتور بود اما این الگو در بسیاری از بخشهای دیگر نهادهای جهانی نیز تکرار میشود و هدف آنها پیشبرد منافع سیاسی خاص تحت پوشش فرهنگ و صلح است.
اعلام برگزیدگان سومین مسابقه بینالمللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم»
مصطفی محدثی خراسانی شاعر پیشکسوت، پیش از اعلام برگزیدگان به شعرخوانی پرداخت. در ادامه، برگزیدگان سومین دوره مسابقه بینالمللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» در ۲ بخش «کاریکاتور چهره» و «کارتون موضوعی» معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
بخش کاریکاتور چهره ترامپ
- برندگان جایزه ویژه (هر یک برنده ۱۱۰ یورو و لوح تقدیر):
رضا عباسی مقدم (کرج)
سعید صادقی (جهرم)
پیام وفاتبار (رشت)
جلیل صابری (مشهد)
مهدی کیانیزاده (تهران)
سید محمدحسین شجاعی طباطبایی (تهران)
- رتبههای برتر:
نفر اول: هادی اسدی (ایران) - ۱۲۰۰ یورو، تندیس و لوح تقدیر
نفر دوم: ادن رودریگوئز (آلمان) - ۱۰۰۰ یورو، تندیس و لوح تقدیر
نفر سوم: آنتونیو سانتوس (پرتغال) - ۸۰۰ یورو، تندیس و لوح تقدیر
بخش «کارتون موضوعی»
- برندگان جایزه ویژه (هر یک برنده ۱۱۰ یورو و لوح تقدیر):
محمدحسین ساسانی (شیراز)
محمد جواد احمدی (تهران)
علیرضا پاکدل (مشهد)
جلیل صابری (مشهد)
مهدی مصطفوی
محمد جواد محذبیه (شیراز)
- رتبههای برتر:
نفر اول: مارکوس (برزیل) - ۱۲۰۰ یورو، تندیس و لوح تقدیر
نفر دوم: آسیر سانز (اسپانیا) - ۱۰۰۰ یورو، تندیس و لوح تقدیر
نفر سوم: علیرضا ذاکری (ایران) - ۸۰۰ یورو، تندیس و لوح تقدیر
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