https://mehrnews.com/x3chQh ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6856828 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱ حماسه حضور مردم چابهار به شب صد و یکم رسید چابهار- مردم شهر چابهار در یکصد و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6856828 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم چابهار به شب صدم رسید صنایع دستی سیستان و بلوچستان؛ فرصت اقتصاد پایدار در کویر سوزان اجتماع ساحل نشینان چابهاری در نود و هشتمین شب برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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