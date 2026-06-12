https://mehrnews.com/x3cjsn ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ کد مطلب 6858302 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ ایستادگی ساحل نشینان چابهاری به شب صد و سوم رسید چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6858302 کپی شد مطالب مرتبط رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان حماسه حضور مردم چابهار به شب صد و یکم رسید تجمع مردم چابهار به شب صدم رسید برچسبها چابهار بندر چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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