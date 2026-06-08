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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰

تجمع مردم چابهار به شب صدم رسید

تجمع مردم چابهار به شب صدم رسید

چابهار- مردم شهر بندری چابهار در صدمین شب از حماسه حضور، اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6854510

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