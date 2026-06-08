https://mehrnews.com/x3cgRY ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ کد مطلب 6854510 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ تجمع مردم چابهار به شب صدم رسید چابهار- مردم شهر بندری چابهار در صدمین شب از حماسه حضور، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6854510 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ساحل نشینان چابهاری در نود و هشتمین شب عالم اهل سنت: وحدت شیعه و سنی رمز اقتدار ایران اسلامی است دانش فنی تکثیر بافتی آناناس در سیستان و بلوچستان محقق شد میدانداری مردم مینودشت؛ شبهای همبستگی به نماد وفاداری تبدیل شد برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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