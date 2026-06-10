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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸

صد و یک شب ایستادگی در خیابان های ایرانشهر

صد و یک شب ایستادگی در خیابان های ایرانشهر

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در یکصد و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6856836

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