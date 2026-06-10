https://mehrnews.com/x3chQs ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸ کد مطلب 6856836 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸ صد و یک شب ایستادگی در خیابان های ایرانشهر ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در یکصد و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6856836 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه ایرانشهر: اراده مردم ایران دشمن را به بنبست کشاند حماسه حضور مردم ایرانشهر به نود و پنجمین شب رسید طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران حضور شبانه مردم گرگان در حمایت از ارزشهای انقلاب ادامه دارد برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی ایرانشهر
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