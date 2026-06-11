https://mehrnews.com/x3cj8q ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ کد مطلب 6857569 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ حماسه حضور مردم «سرزمین خورشید ولایت» به شب صد و دوم رسید ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6857569 کپی شد مطالب مرتبط صد و یک شب ایستادگی در خیابان های ایرانشهر امام جمعه ایرانشهر: اراده مردم ایران دشمن را به بنبست کشاند کشف بیش از ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی اجتماع مردمی
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