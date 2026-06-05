به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر، ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی و با اشاره به سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: قیام ۱۵ خرداد نماد حضور به‌موقع و آگاهانه مردم در صحنه دفاع از ولایت است. شهدای این قیام، الگوی عزت و سربلندی ملت ایران در همه عرصه‌ها هستند.

وی با مرور ۴۷ سال تقابل جمهوری اسلامی با توطئه‌های استکبار جهانی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در این سال‌ها از انواع توطئه‌ها، از فتنه و جنگ تا تحریم، علیه ملت ایران استفاده کردند؛ از صدام که وعده فتح چندروزه تهران را می‌داد تا جنگ‌ها و تحولات اخیر که در آن دشمنان مدعی تغییر نظام در مدت کوتاه بودند، اما در همه این موارد ملت ایران آنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشت.

امام جمعه ایرانشهر تأکید کرد: دشمنی ما با استکبار، دشمنی‌ای مبنایی و پایان‌ناپذیر است و حضور آگاهانه مردم، رکن اصلی شکست‌ناپذیری جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. ما اگر امروز در عرصه مذاکره حضور داریم، برای استیفای حقوق ملت است، نه از سر استیصال.

وی ادامه داد: امروز از موضع قدرت مذاکره می‌کنیم؛ چراکه با حضور رزمندگان و مجاهدان در میدان و مشارکت آگاهانه مردم، دشمن ناچار به پذیرش مذاکره شده است. ما از جایگاه اقتدار وارد عمل شده‌ایم.

حجت‌الاسلام بزمانی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که مردم در صحنه حضور دارند و رزمندگان سلحشور با اتکا به وعده‌های الهی ایستادگی می‌کنند، باید با صلابت در این مسیر گام برداشت. پیام امروز، ضرورت حفظ وحدت در برابر دشمن است. دشمن تلاش دارد از مسیر مذاکره میان ما اختلاف ایجاد کند، بنابراین باید هوشیار بود. نه مذاکره، اصل مطلق برای جمهوری اسلامی است و نه مسیر پیشرفت کشور باید متوقف شود.