https://mehrnews.com/x3cdKF ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ کد مطلب 6849398 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران ایرانشهر- جمعی از جوانان بلوچ استان سیستان و بلوچستان به پویش «خبر عظیم در راه است»، پیوستند. دریافت 7 MB کد مطلب 6849398 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر برگزاری یادواره شهدا خانواده رهبر شهید در دلگان برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل اطعام غدیر؛ سنتی که همدلی را به سفرههای مردم میآورد برچسبها چشم به راه مهمونی غدیر مهمونی کیلومتری غدیرخم جشن عید غدیر
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