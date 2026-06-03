  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران

طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران

ایرانشهر- جمعی از جوانان بلوچ استان سیستان و بلوچستان به پویش «خبر عظیم در راه است»، پیوستند.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6849398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها