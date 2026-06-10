تنگه هرمز به طور کامل بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در بیانیه ای اعلام کرد: در ادامه شرارت های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.

این بیانیه خاطرنشان می سازد که ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود.

نیروهای مسلح به هر گونه تجاور آمریکا پاسخ قاطع می دهند

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) همچنین در اطلاعیه ای دیگر اعلام کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز و شرارت ارتش متجاوز و تروریست آمریکا در منطقه، پاسخ کوبنده و قاطع می‌دهند.

