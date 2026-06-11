تهاجم پهپادی ارتش علیه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران با انواع پهپادهای انهدامی، ناوگان پنجم این کشور در بحرین را آماج حملات پهپادی خود قرار داد.



ارتش در این اطلاعیه اعلام کرد: در این موج از حملات پهپادی ارتش، آنتن های ارتباطی و تاسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم مورد هدف قرار گرفت.



ارتش همچنین تاکید کرده است: دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، تا پای جان، برای مقابله با دشمن آماده است و تا تنبیه دشمن متجاوز، از پای نخواهد نشست.