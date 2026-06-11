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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۶

رژیم غذایی فستینگ به بهبود سرطان تخمدان کمک می‌کند

رژیم غذایی فستینگ به بهبود سرطان تخمدان کمک می‌کند

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد یک تغییر ساده در زمان وعده‌های غذایی می‌تواند به بهبود نتایج برای زنان مبتلا به شایع‌ترین و تهاجمی‌ترین نوع سرطان تخمدان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «کلودیا مارچتی» نویسنده اصلی مطالعه از بنیاد پلی‌کلینیک دانشگاه آگوستینو گملی در رم، گفت: «به رغم پیشرفت در جراحی و شیمی‌درمانی، بیماران مبتلا به سرطان تخمدان پیشرفته هنوز با نتایج ضعیفی روبرو هستند.

این مطالعه نیاز فوری به استراتژی‌های ایمن، کم‌هزینه و به راحتی قابل اجرا را برجسته می‌کند که می‌توانند اثربخشی درمان را افزایش داده و پیش‌آگهی بیمار را بهبود بخشند.»

محققان روش فستینگ کوتاه‌مدت را در ۳۶ زن مبتلا به سرطان تخمدان درجه بالای مرحله ۳ یا ۴ که قبل از جراحی تحت شیمی‌درمانی قرار داشتند، آزمایش کردند.

از بیماران خواسته شد که یا رژیم غذایی معمول خود را ادامه دهند یا ۳۶ ساعت قبل از شیمی‌درمانی و ۲۴ ساعت پس از هر درمان از روش فستینگ پیروی کنند.

نتایج: زنانی که رژیم فستینگ داشتند، احتمال بیشتری داشت که پاسخ قوی‌تری به شیمی‌درمانی داشته باشند. آنها همچنین مدت طولانی‌تری بدون پیشرفت سرطان زندگی کردند- ۳۸ ماه، در مقایسه با ۲۴ ماه برای زنانی که به طور معمول غذا می‌خوردند.

محققان فکر می‌کنند رژیم فستینگ به کاهش انسولین، هورمونی که می‌تواند سیگنال‌های رشد و بقا را به سلول‌های سرطانی ارسال کند، کمک می‌کند.

در این مطالعه، انسولین در گروه کنترل افزایش یافت اما در گروه فستینگ کاهش یافت.

مارچتی گفت: «زنان مبتلا به سرطان تخمدان پیشرفته هنوز با پیامدهای ضعیفی روبرو هستند و این امر نیاز فوری به استراتژی‌های ایمن و کم‌هزینه‌ای را که ممکن است به بهبود پاسخ به درمان کمک کند، برجسته می‌کند.»

محققان همچنان به مطالعه چگونگی تأثیر فستینگ بر بدن، سیستم ایمنی و پاسخ به شیمی‌درمانی ادامه می‌دهند. آزمایش‌های بالینی بزرگ‌تری برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6856879

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