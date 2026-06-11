به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «کلودیا مارچتی» نویسنده اصلی مطالعه از بنیاد پلی‌کلینیک دانشگاه آگوستینو گملی در رم، گفت: «به رغم پیشرفت در جراحی و شیمی‌درمانی، بیماران مبتلا به سرطان تخمدان پیشرفته هنوز با نتایج ضعیفی روبرو هستند.

این مطالعه نیاز فوری به استراتژی‌های ایمن، کم‌هزینه و به راحتی قابل اجرا را برجسته می‌کند که می‌توانند اثربخشی درمان را افزایش داده و پیش‌آگهی بیمار را بهبود بخشند.»

محققان روش فستینگ کوتاه‌مدت را در ۳۶ زن مبتلا به سرطان تخمدان درجه بالای مرحله ۳ یا ۴ که قبل از جراحی تحت شیمی‌درمانی قرار داشتند، آزمایش کردند.

از بیماران خواسته شد که یا رژیم غذایی معمول خود را ادامه دهند یا ۳۶ ساعت قبل از شیمی‌درمانی و ۲۴ ساعت پس از هر درمان از روش فستینگ پیروی کنند.

نتایج: زنانی که رژیم فستینگ داشتند، احتمال بیشتری داشت که پاسخ قوی‌تری به شیمی‌درمانی داشته باشند. آنها همچنین مدت طولانی‌تری بدون پیشرفت سرطان زندگی کردند- ۳۸ ماه، در مقایسه با ۲۴ ماه برای زنانی که به طور معمول غذا می‌خوردند.

محققان فکر می‌کنند رژیم فستینگ به کاهش انسولین، هورمونی که می‌تواند سیگنال‌های رشد و بقا را به سلول‌های سرطانی ارسال کند، کمک می‌کند.

در این مطالعه، انسولین در گروه کنترل افزایش یافت اما در گروه فستینگ کاهش یافت.

مارچتی گفت: «زنان مبتلا به سرطان تخمدان پیشرفته هنوز با پیامدهای ضعیفی روبرو هستند و این امر نیاز فوری به استراتژی‌های ایمن و کم‌هزینه‌ای را که ممکن است به بهبود پاسخ به درمان کمک کند، برجسته می‌کند.»

محققان همچنان به مطالعه چگونگی تأثیر فستینگ بر بدن، سیستم ایمنی و پاسخ به شیمی‌درمانی ادامه می‌دهند. آزمایش‌های بالینی بزرگ‌تری برنامه‌ریزی شده است.