تشخیص اوتیسم با آزمایش ادرار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به نظر می‌رسد کودکان اوتیسمی دارای پروفایل‌های میکروبی روده خاصی هستند که می‌توان از آنها برای تمایز آنها از کودکان نوروتیپیک (کودکانی که رشد معمولی) استفاده کرد.

محققان دریافتند که یک آزمایش ادرار بر اساس این پروفایل‌ها، ۹۰٪ از کودکان اوتیسمی را به درستی شناسایی کرد و هیچ کودک بدون اوتیسم را به اشتباه شناسایی نکرد.

«جیمز آدامز»، استاد مهندسی در مرکز طراحی زیستی برای سلامت از طریق میکروبیوم‌ها در دانشگاه ایالتی آریزونا، گفت: «آنچه واقعاً در مورد باکتری‌ها قابل توجه است این است که آنها متابولیت‌هایی تولید می‌کنند که اساساً نسخه‌های تغییر یافته سروتونین و دوپامین هستند.»

آدامز در مورد سروتونین و دوپامین گفت: «این دو انتقال‌دهنده عصبی بر خلق و خو، شناخت و حافظه تأثیر می‌گذارند. این یافته می‌تواند بسیاری از علائم و نشانه‌های همزمان در کودکان مبتلا به اوتیسم- ارتباط اجتماعی، اضطراب، افسردگی و توجه آنها- را توضیح دهد.»

متابولیت‌ها مواد شیمیایی هستند که توسط میکروب‌ها در روده تولید می‌شوند. برای مطالعه جدید، محققان غلظت متابولیت‌ها را در ۵۲ کودک مبتلا به اوتیسم و یک گروه کنترل متشکل از ۴۷ کودک که در حال رشد طبیعی بودند، اندازه‌گیری کردند.

تقریباً همه کودکان اوتیسمی حداقل یک سطح متابولیت داشتند که از بالاترین سطح مشاهده شده در گروه کنترل فراتر رفته بود، و برخی از سطوح ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر بود.

محققان گفتند که به طور متوسط، کودکان اوتیسمی حدود سه متابولیت افزایش یافته داشتند، در حالی که کودکان در حال رشد طبیعی هیچ متابولیتی نداشتند.

محققان گفتند که این متابولیت‌ها شامل متابولیت‌های تیروزین، تریپتوفان و فنیل‌آلانین بودند که اسیدهای آمینه‌ای هستند که در مسیرهای کلیدی انتقال‌دهنده عصبی نقش دارند. ترکیبات دیگر به فعالیت مخمر و قارچ در روده مرتبط بودند.

«کریستینا فلین»، محقق ارشد و فارغ‌التحصیل دکترا از دانشگاه ایالتی آریزونا، گفت: «آنچه ما کشف کرده‌ایم این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد از کودکان مبتلا به اوتیسم سطح بسیار بالایی از یک یا چند متابولیت مشتق شده از میکروب دارند.»

با استفاده از این اطلاعات، محققان یک آزمایش ادرار ایجاد کردند که ۱۷ متابولیت خاص را در کودکان ۲ تا ۱۱ ساله بررسی می‌کند.

فلین در یک بیانیه خبری گفت: «استفاده از این آزمایش به ما می‌گوید کدام کودکان خردسال در معرض خطر بالای تشخیص اوتیسم هستند و درمان را در کسانی که قبلاً تشخیص داده شده‌اند، راهنمایی می‌کند تا به آنها کمک کند بهترین زندگی خود را داشته باشند.»

محققان گفتند هرچه اوتیسم زودتر تشخیص داده شود، والدین سریع‌تر می‌توانند از فرزند خود حمایت کنند.

محققان خاطرنشان کردند که آزمایش‌های بیشتری برای اطمینان از عملکرد آزمایش ادرار مورد نیاز است.

محققان گفتند که این نتایج ممکن است بیش از کمک به شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم مفید باشند، زیرا آنها یک هدف بالقوه برای درمان را نشان می‌دهند. درمان‌هایی که بر میکروب‌های روده تأثیر می‌گذارند - مانند پیوند مدفوع - ممکن است به حمایت از آنها کمک کنند.

آدامز گفت: «ما فکر می‌کنیم کاهش سطح این متابولیت‌ها ممکن است به این کودکان کمک کند تا زندگی سالم‌تر و شادتری داشته باشند و ما کودکان را تشویق می‌کنیم که زودتر غربالگری شوند تا مداخلات زودهنگام‌تری دریافت کنند.»