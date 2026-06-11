اقتدار ایران هیمنه پوشالی استکبار را درهم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی بوشهری شامگاه چهارشنبه در آیین «عهد ایثار» که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای «جنگ رمضان» برگزار شد، به تبیین تحولات اخیر در عرصه موازنات قدرت جهانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود، تغییر نگاه جامعه جهانی به قدرت جمهوری اسلامی را نتیجه خون شهدا دانست و اظهار داشت: مقاومت ملت ایران اثبات کرد که شوکت آمریکا و رژیم صهیونیستی پوشالی است. قدرت بازدارندگی رزمندگان اسلام و اشراف بر شریانهای حیاتی جهان، امروز توازن قدرت را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده است.
آیتالله بوشهری با اشاره به پیشبینیهای تاریخی در خصوص اراده ملت ایران، تصریح کرد: ملت ایران مصداق بارزِ مردمی با ارادههای پولادین است که در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمیآورند؛ ارادهای که امروز جهانیان را به تکریم واداشته است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی را در گرو وحدت و اطاعت از رهبری کنونی دانست و خاطرنشان کرد: برای بقای این شکوه و اقتدار در عرصه بینالملل، ضرورت دارد که تمامی اقشار جامعه منسجم و متحد، تحت زعامت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مسیر پرافتخار گذشته را با قدرت ادامه دهند.
آیتالله بوشهری در پایان، ضمن ابلاغ سلام و پیام تسلیت حضرت آیتالله العظمی سیستانی به خانوادههای معظم شهدا، بیان کرد: مرجعیت عالیقدر عنایت ویژهای به آسیبدیدگان جنگ رمضان دارند و هیئتی را مأمور کردهاند تا با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، پیام همدردی ایشان را به یکایک خانوادهها ابلاغ نمایند.
گفتنی است آیین «عهد ایثار» با حضور پرشور مردم، خانوادههای شهدا و مقامات استانی در میدان ۲۲ بهمن ایلام برگزار شد و شرکتکنندگان بر تجدید میثاق با آرمانهای شهدای مقاومت تأکید کردند.
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