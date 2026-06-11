به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی صبح پنجشنبه در اجتماع بزرگ گروه‌های سرود کانون‌های مساجد این استان، با اشاره به ظرفیت عظیم و نهفته در گروه‌های سرود مساجد اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این اجتماع، شناسایی و حمایت از گروه‌های سرود، ایجاد همدلی و نشاط فرهنگی و معرفی استعدادهای مسجدی در عرصه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۱۵ گروه سرود در سامانه «بچه‌های مسجد» استان مازندران ثبت شده‌اند که بخشی از این عزیزان به این اجتماع دعوت شدند. این بچه‌ها با کمترین امکانات، اما با بیشترین انگیزه مشغول فعالیت هستند و امروز خوشبختانه شاهد صدای واحد و هماهنگی از نشاط عمومی در سراسر استان هستیم.

مومنی تأکید کرد: تلاش داریم جریانی راه‌اندازی کنیم که مسجد به عنوان کانون اصلی تولید محتوای هنری، حماسی، اجتماعی و امیدآفرین معرفی شود و انشاءالله این عرصه را به هنر متعهد مسجدی گره خواهیم زد تا بتوانیم در جامعه اسلامی اثربخش باشیم.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تقویت شبکه‌های گروه‌های سرود استان، مهمترین اولویت ماست تا این ظرفیت عظیم بتواند بزرگترین پیام فرهنگی را به جامعه صادر کند.