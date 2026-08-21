به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی-سیاسی این هفته، ضمن دعوت به رعایت تقوای الهی، به تبیین جایگاه هدایت‌گرانه عالمان دینی در دوران غیبت پرداخت و بر لزوم تبعیت از مسیر فقها تأکید کرد.

وی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی، به‌ویژه آیه شصتم سوره احزاب، نسبت به فعالیت‌های مخرب جریانات منافق و شایعه‌پراکن هشدار داد و گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی مکلف‌اند با افرادی که در ظاهر میان مردم زندگی می‌کنند اما با انتشار اخبار کاذب، در پی تضعیف روحیه ملی و کمک به جبهه دشمن هستند، برخوردی عبرت‌آموز داشته باشند.

وی با رد نظریات انحرافی تحت عنوان «صلح شرافتمندانه»، تصریح کرد: این تفکر که باید در برابر استکبار کوتاه آمد و تن به خواسته‌های آنان داد، در واقع حرکتی در پازل دشمن است.

محمدی ادامه داد: این امنیت و اقتدار امروز، مرهون مجاهدت‌های نخبگان صنایع دفاعی است که با قدرت بازدارندگی خود، دهان یاوه‌گویان جهانی را بسته‌اند.

امام‌جمعه موقت یزد ضمن دعوت شیعیان و اهل تسنن به انسجام و همبستگی راهبردی در مقابل بلوک آمریکایی-صهیونیستی، تصریح کرد: هر فرد یا گروهی که در این مقطع حساس، وحدت ملی را نشانه رود، خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب دشمن ریخته است.

حجت‌الاسلام محمدی در بخش پایانی فرمایشات خود، مساجد را کانون اصلی تحرک اجتماعی معرفی کرد و از هیئت‌های امنا و نهادهای فرهنگی خواست تا با طراحی برنامه‌های جذاب، زمینه حضور پرشور نسل نوجوان و جوان را در سنگر مساجد فراهم آورند تا آبادانی معنوی خانه‌های خدا تضمین شود.