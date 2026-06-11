کشف یک تن گوشت اسب در قروه؛ سه متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های قروه اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و رصد مسیر تردد خودروها در محور سنندج به تهران، به فعالیت مشکوک چند دستگاه خودرو سواری پی بردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های میدانی و با هماهنگی دستگاه قضایی، سه دستگاه خودروی سواری را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در بازرسی از این خودروها، یک تن گوشت ذبح‌شده اسب کشف شد که با دستور مقام قضایی معدوم‌سازی آن در دستور کار قرار گرفت.

مظفری با اشاره به دستگیری سه نفر در این پرونده، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا موارد مرتبط با جرائم و تخلفات، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.