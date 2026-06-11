وجود ۶ مرکز توانبخشی در شاهرود؛ ۱۵۴۰پرونده معلولیت در این مراکز ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه میراج صبح پنجشنبه در بازدید روند اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه (سی،بی،آر) در شاهرود با اشاره به اینکه از زمان اجرای این طرح دو دهه می‌گذرد، ادامه داد: رویکرد این طرح امکان دسترسی افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی و محروم شهری است.

وی با اشاره به اینکه این مراکز خدمات کلیدی حوزه سلامت، آموزش و تامین معاش و غیره را به جامعه هدف ارائه می دهد، توضیح داد: رویکرد این طرح مشارکت و حضور افراد معلول در جامعه است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان با تاکید به اینکه در این مراکز زمینه برخورداری معلولان از مزایای توسعه در کنار سایر افراد جامعه فراهم می شود، افزود: این مراکز کمک می کند تا معلولان نقش موثری در جامعه ایفا کنند.

میراج از فعالیت چهار مرکز مجری این برنامه در مناطق روستایی و دو مرکز شهری خبر داد و اضافه کرد: در مناطق روستایی پرونده یک هزار و ۱۴۰ معلول و در مناطق شهری ۴۰۰ نفر ثبت شده است.

وی اضافه کرد: توانمند سازی افراد دارای معلولیت از طریق تشکیل گروه های خودیار و تشکیل صندوق های خرد محلی و عضویت معلولان در گروه های فعال روستا دیگر اهداف این طرح است.