به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در سال جاری یکهزار و ۹۰۹ نفر از اعضا و فعالان بخش تعاون استان در دورههای آموزشی حضوری و غیرحضوری شرکت کردهاند که نتیجه آن تحقق ۱۲۰ درصدی برنامههای آموزشی پیشبینی شده در این حوزه بوده است.
وی افزود: از مجموع آموزشهای ارائه شده، ۲۱ هزار و ۴۲۰ نفرساعت به صورت حضوری و ۸ هزار و ۶۵۸ نفرساعت به شکل غیرحضوری برگزار شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: در مجموع ۳۰ هزار و ۷۸ نفرساعت آموزش در بخش تعاون استان محقق شده که از برنامه سالانه تعیین شده به میزان ۲۶ هزار و ۹۴۸ نفرساعت فراتر رفته است.
صلواتی با اشاره به ظرفیتهای بخش تعاون در استان گفت: هماکنون ۲ هزار و ۱۴۴ تعاونی فعال در کردستان فعالیت میکنند که دارای ۸۱ هزار و ۳۶۵ عضو هستند.
وی افزود: این تعاونیها زمینه اشتغال ۲۱ هزار و ۶۶۳ نفر را در استان فراهم کردهاند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی ایفا میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ارتقای دانش و مهارت فعالان بخش تعاون را از عوامل مهم توسعه این حوزه دانست و اظهار کرد: تقویت آموزشهای تخصصی میتواند به افزایش بهرهوری، توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک کند.
صلواتی همچنین از ثبتنام ۹۳ تعاونی کردستان در بیستویکمین جشنواره تعاونیهای برتر خبر داد و گفت: استقبال تعاونیهای استان از این رویداد ملی، نشاندهنده پویایی و ظرفیت مناسب بخش تعاون در کردستان است.
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