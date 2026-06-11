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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

اجرای طرح ایمنی ترافیکی و توقیف ۱۸۸ دستگاه وسیله نقلیه در مراغه

اجرای طرح ایمنی ترافیکی و توقیف ۱۸۸ دستگاه وسیله نقلیه در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک با توقیف ۱۸۸ دستگاه وسیله نقلیه در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرنگار، سرهنگ توحید فارسی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر، گفت: با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش انضباط ترافیکی، پیشگیری و مهار تصادفات و همچنین کنترل تخلفات، طرح آرامش و ایمنی ترافیک توسط مأموران پلیس شهرستان مراغه اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات در تخلفاتی همچون ایجاد آلودگی صوتی، نداشتن پلاک، تغییر در ارکان وسیله نقلیه،عدم به همراه داشتن مدارک و انجام حرکات نمایشی که باعث ایجاد خطرات برای راکبان و عابران می‌شود، تعداد ۶۲ دستگاه موتورسیکلت و تعداد ۱۲۶ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

کد مطلب 6856993

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