اجرای طرح ایمنی ترافیکی و توقیف ۱۸۸ دستگاه وسیله نقلیه در مراغه

به گزارش خبرنگار، سرهنگ توحید فارسی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر، گفت: با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش انضباط ترافیکی، پیشگیری و مهار تصادفات و همچنین کنترل تخلفات، طرح آرامش و ایمنی ترافیک توسط مأموران پلیس شهرستان مراغه اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات در تخلفاتی همچون ایجاد آلودگی صوتی، نداشتن پلاک، تغییر در ارکان وسیله نقلیه،عدم به همراه داشتن مدارک و انجام حرکات نمایشی که باعث ایجاد خطرات برای راکبان و عابران می‌شود، تعداد ۶۲ دستگاه موتورسیکلت و تعداد ۱۲۶ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.